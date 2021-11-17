درخواست دانشجویان برای اعلام نظر در خصوص انتصاب رئیس دانشکده حقوق

به گزارش خبرنگار مهر، بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران طی نامهای خطاب به مقیمی سرپرست این دانشگاه خواستار اختصاص تریبون به خود در جلسه نظرسنجی انتصاب رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
نگاه نقادانه و دغدغهمند از دانشجو و محیط دانشگاه نباید گرفته شود مقام معظم رهبری مدظله العالی
جناب آقای دکتر مقیمی سرپرست محترم دانشگاه تهران
سلام علیکم.
طبق اخبار واصله جلسهای با محوریت نظرسنجی جهت انتصاب ریاست جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی با حضور اساتید و کارمندان دانشکده در روز دوشنبه مورخ ۲۴ آبان برگزار خواهد شد و لذا با توجه به استدلالهای مطروح در ذیل نامه مقتضی است زمانی برای بیان و طرح نکات و مطالبات تشکلهای دانشجویی دانشکده حقوق و علوم سیاسی در مراسم مزبور اختصاص یابد.
اولاً، رئیس دانشکده از طرفی به منزله نماینده رسمی دولت سیاست گذار اصلی در زمینههای فرهنگی، علمی، آموزشی و اجتماعی و از سوی دیگر در تعامل گسترده با بدنه دانشجویی ۱۳۰۰ نفری دانشکده است.
ثانیا، تشکلهای دانشجویی تریبون رسای صدای دانشجویان بوده و به مثابه نماینده طیفهای مختلف فکری درون دانشکده شناخته میشوند و این امر لزوم حضور آنها در چنین برنامه مهمی را دوچندان مینماید.
ثالثاً، با توجه به تغییر رویکرد و روی کارآمدن دولت مردمی انتظار میرود در این دوره تحولات آشکاری در تعامل با جنبش دانشجویی را شاهد بوده و رفتار شما تصحیح کننده این امر باشد.
به همین سبب و با تصدیق موخره متن از مقدمه آن انتظار میرود شرایط حضور و اختصاص تریبون به نمایندگان تشکلهای دانشجویی در مراسم فوق الذکر را فراهم آورید. یقینا توجه به این موضوع موجبات تعامل موثر و مستمر دانشجویان را در ادامه راه میسر میسازد.
بسیج دانشجویی و جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
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