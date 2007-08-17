"جرج کنجکاو" در شبکه تهران

به گزارش خبرنگار مهر، انیمیشن سینمایی "جرج کنجکاو" 27 مرداد ساعت 13:30 از تماشاخانه شبکه تهران پخش می‌شود. این انیمیشن محصول آمریکاست و ماتیو کالاگان سال 2006 آن را ساخته است. فیلمنامه "جرج کنجکاو" را کن کافمن بر مبنای داستانی از مایک ورب و خودش نوشته است.

اییتور پریرا موسیقی متن این انیمیشن سینمایی را ساخته و ویل فرل، فرانک ولکر، درو باریمور، دیوید کراس، یوجین لوی، جون پلورایت، دیک وان دایک، شین بومل و تامارا جو بیتی صداپیشگان "جرج کنجکاو" هستند. داستان این انیمیشن درباره تد، کاشفی است که با بلومزبری مدیر یک موزه تاریخ طبیعی خیلی رفیق است. تد عازم آفریقا می‌شود تا در سفری اکتشافی مصنوعاتی جالب پیدا کند. او در سفرش با میمونی شیطان آشنا می‌شود.

فیلم‌های "آستریکس و اوبلیکس" و "یکی بود یکی نبود" 28 و 29 مرداد ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. فیلم "یکی بود یکی نبود" را ایرج طهماسب سال 1379 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش و حمید جبلی نوشته است. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ایرج که همراه همسرش نرگس و تنها پسرشان آرش در خانه‌ای اجاره‌ای زندگی می‌کنند، نامه‌ای دریافت می‌کند که در آن بچه‌ای بیمار از او کمک خواسته است.

"یکی بود یکی نبود" به تهیه‌کنندگی فرشته طائرپور ساخته شده و ایرج طهماسب، فاطمه معتمدآریا، مجید صالحی، رزیتا غفاری، سیروس گرجستانی، سپهر آزادی، خسرو احمدی ، هنگامه فرازمند، افشین سنگ چاپ و رابعه اسکویی به ایفای نقش پرداختند. زمان این فیلم 94 دقیقه است.

فیلم‌ "اسمزی جونز" هم 30 مرداد ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش می‌شود. داستان این فیلم درباره جونر گلبول سفیدی است که به دلیل اشتباهات مرتکب شده در بدن فرانک از حوزه فعالیتش به مرکز دهان منتقل شده است. فرانک پدر دختری به نام شین است که در حفظ و نگهداری سلامت خود توجهی نمی‌کند.

فیلم‌های "برادران کوآلا، سه شمشیردار" و "دور دنیا با تیمون و پومبا" هم 31 مرداد و یک شهریور ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. انیمیشن "دور دنیا با تیمون و پومبا" انیمیشن "تیمون و پومبا" به مدیریت دوبلاژ محمدرضا صولتی در انجمن گویندگان جوان دوبله شده و امیررضا امیرسلیمانی مترجم آن بوده است.

در این انیمیشن گویندگانی چون محمدرضا علیمردانی، ندا مقصودی، حامد عزیزی، مهدی ثانی‌خانی، احسان مهدی، مجید حبیبی و ... همکاری داشته‌اند. داستان انیمیشن "تیمون و پومبا" درباره پومبا است که در اثر رعد و برق حافظه خود را از دست می‌دهد. تیمون خاطراتی را از سفرها و ماجراهای خودش و پومبا برایش تعریف می‌کند تا شاید حافظه‌اش را به دست آورد.