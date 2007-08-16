بانک های لرستان در پرداخت تسهیلات اشتغالزایی ضعیف عمل کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سید حسین صابری عصر دیروز در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: تاکنون هیچ یک از بانک های لرستان نتوانسته اند 50 درصد اعتبارات اختصاص داده شده به بخش اشتغال خود را به متقاضیان طرح های اشتغالزا واگذار نمایند.

وی افزود: طبق آمار و ارقام موجود از هشت بانک موجود در استان شش بانک کمتر از 25 درصد اعتبارات بخش اشتغالزایی خود را واگذار کرده اند.

صابری با اشاره به این که باید سند توسعه استان را پایه و اساس کار اجرایی خود قرار دهیم، خاطرنشان کرد: مدیران دستگاه های اجرایی استان هرچه سریع ترنسبت به تکمیل سند توسعه دستگاه ها اقدام کنند.

معاون برنامه ریزی استانداری لرستان نیز در این مراسم با انتقاد از عملکرد بانک های استان، یادآور شد: مبلغ طرح های معرفی شده به بانک های عامل استان از ابتدای ایجاد کارگروه اشتغال تاکنون هزار و 100 میلیارد تومان بوده است که از این میزان تنها 250 میلیارد تومان آن از سوی بانک های عامل به متقاضیان پرداخت شده است.

سیدرضا دهناد بیان داشت: معدل ایجاد اشتغال در لرستان در قالب طرح بنگاه های زودبازده تنها یک و دو دهم نفر است که در این زمینه لرستان در ردیف آخرین استان های کشور قرار دارد .