۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۸:۲۵

اولین پرچم دنیای باستان در شهداد برافراشته می شود

کرمان - خبرگزاری مهر: ماکت مرسوم به درفش شهداد و اولین پرچم دنیای باستان به عنوان نماد 600 ساله تمدن مردم شهداد در ورودی شهر شهداد نصب می شود.

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت: این ماکت با ابعاد یک متر و 90 سانتی متر از جنس مس با مبلغ 50 میلیون ریال با همکاری شهرداری شهداد در حال ساخت است.

محمود وفایی افزود: درفش شهداد مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد است که طی کاوش های ملی باستان شناسان در منطقه شرق شهداد کشف شده است و این شئ با ارزش در موزه ملی ایران باستان نگهداری می شود.

وی خاطرنشان کرد: نصب درفش سبب آگاهی و آشنایی مردم منطقه با اصالت و گذشته خود و آشنایی بیشتر گردشگران و جهانگردان با پیشینه شهداد می شود و به جذب توریست به منطقه شهداد کمک می کند.

این درفش اولین پرچم دنیای باستان جهان است که به عنوان نماد منطقه شهداد در میدان ورودی این شهر نصب می شود و اصل این درفش هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری و حفاظت می شود.

شهداد یکی از مراکز تاریخی و گردشگری استان کرمان است.

