اولین پرچم دنیای باستان در شهداد برافراشته می شود

معاون فرهنگی و ارتباطات سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان در گفتگو با مهر اظهار داشت : این ماکت با ابعاد یک متر و 90 سانتی متر از جنس مس با مبلغ 50 میلیون ریال با همکاری شهرداری شهداد در حال ساخت است .

محمود وفایی افزود : درفش شهداد مربوط به هزاره چهارم قبل از میلاد است که طی کاوش های ملی باستان شناسان در منطقه شرق شهداد کشف شده است و این شئ با ارزش در موزه ملی ایران باستان نگهداری می شود .

وی خاطرنشان کرد : نصب درفش سبب آگاهی و آشنایی مردم منطقه با اصالت و گذشته خود و آشنایی بیشتر گردشگران و جهانگردان با پیشینه شهداد می شود و به جذب توریست به منطقه شهداد کمک می کند.

این درفش اولین پرچم دنیای باستان جهان است که به عنوان نماد منطقه شهداد در میدان ورودی این شهر نصب می شود و اصل این درفش هم اکنون در موزه ملی ایران نگهداری و حفاظت می شود.