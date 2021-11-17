پروژه ۸۵۰ واحدی طرح جهش تولید مسکن در خدابنده کلنگ زنی می شود

رضا خواجه ای در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه پروژه ۸۵۰ واحدی طرح جهش تولید مسکن فردا همزمان با سفر رئیس جمهور به استان زنجان در شهرستان خدابنده کلنگ زنی می شود، گفت: برای ساخت این پروژه اعتباری بالغ بر ۵۳۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

وی اظهار کرد: همزمان با سفر رئیس جمهور و با حضور دکتر ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی، مهندس خواجه ای مدیرکل بنیاد مسکن استان و جمعی از مسئولین استانی و شهرستانی، پروژه مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در شهرستان خدابنده کلنگ زنی می شود.

مدیرکل بنیاد مسکن زنجان گفت: این پروژه با زیر بنای ۱۲۷ هزار و ۸۰۰ متر مربع و در راستای حمایت از اقشار کم درآمد جامعه آغاز می شود.