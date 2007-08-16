1300 کیلو گرم مواد افیونی طی دو روز در کرمان کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: ماموران این فرماندهی در اجرای دستورالعمل پاک سازی نقاط آلوده و اجرای طرح اتحاد، موفق به کشف یک هزار و 300 کیلوگرم انواع مواد افیونی شامل تریاک، حشیش، هروئین و کریستال شدند.
سردارمحمد اسحاقی خاطرنشان کرد: در این رابطه 12 نفر متهم دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند.
وی با اشاره به اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی جهت برقراری امنیت مطلوب در سطح استان، افزود: طی 48 ساعت گذشته 236 نفر شامل 96 نفر معتاد، 188 نفر متهم تحت تعقیب و 52 نفر مزاحم خیابانی دستگیرشدند.
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