1300 کیلو گرم مواد افیونی طی دو روز در کرمان کشف شد

فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت : ماموران این فرماندهی در اجرای دستورالعمل پاک سازی نقاط آلوده و اجرای طرح اتحاد، موفق به کشف یک هزار و 300 کیلوگرم انواع مواد افیونی شامل تریاک، حشیش، هروئین و کریستال شدند .

سردارمحمد اسحاقی خاطرنشان کرد : در این رابطه 12 نفر متهم دستگیر و به مقامات قضایی معرفی شدند .