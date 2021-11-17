کتابخانه ویژه ناشنوایان در البرز افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاح اولین بخش ویژه ناشنوایان در کتابخانه‌های عمومی استان البرز با حضور غفور قاسم‌پور معاون ویژه استاندار و فرماندار شهرستان کرج، هادی آشتیانی سرپرست اداره‌کل کتابخانه‌های عمومی استان، عمار ایزدیار نائب رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج، محمدی سیرایی معاون اداره‌کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، علیرضا فتاح پور مدیر بهزیستی شهرستان کرج، عباس کشاورز رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان، حمید قهرمانی مدیرعامل انجمن ناشنوایان البرز و جمعی از دبیران مدارس ناشنوایان کرج در کتابخانه عمومی علامه حلی کرج برگزار گردید. (این مراسم همزمان به صورت زبان اشاره نیز ارائه شد)

غفور قاسم‌پور معاون ویژه استاندار و فرماندار شهرستان کرج در این برنامه ضمن تبریک هفته کتاب به جامعه کتابخوانان و فعالین عرصه کتاب به ویژه کتابداران اظهار داشت: ارزش ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در فرمایش مقام معظم رهبری بخوبی نمود دارد آنجا که فرمودند؛ «کتابخوانی نه تنها یک وظیفه ملی بلکه واجب دینی است». از اینرو بسیار خرسندم که امروز در مراسمی حضور دارم که در مسیر ترویج فرهنگ کتابخوانی به ویژه در بین اقشار خاص گام برمی‌دارد. این رویداد بی‌تردید گامی موثر در امر گسترش کتابخوانی بوده و می‌تواند پاسخگوی نیاز اطلاعاتی این قشر عزیز از جامعه باشد.

وی در ادامه افزود: امروز ایجاد فضاهای ویژه گروه‌های خاص یک ضرورت است که باید تلاش کرد در راستای عدالت اجتماعی در سایر کتابخانه‌ها نیز برای این گروه‌های کتابخوان راه‌اندازی شود. معاون ویژه استاندار تاکید کرد: البته همه باید در کنار هم برای گسترش فرهنگ کتابخوانی در جامعه تلاش کنیم. ما در مجموعه فرمانداری کرج بر این باوریم که در حوزه کتابخوانی هرچه هزینه کنیم در مسیر توسعه و اعتلای استان خواهد بود از اینرو با همه توان از این حوزه حمایت می‌کنیم.

فرماندار شهرستان کرج در خاتمه با بیان اینکه امروز با حضور استاندار فهیم البرز جناب آقای عبداللهی که خود در بحث فرهنگی و اجتماعی بسیار دغدغه‌مند هستند امیدواریم مسیر توسعه فرهنگی استان هموارتر گردد. فرمانداری نیز در بحث اعتبارات تملک دارایی شهرستان تلاش خواهد کرد منابع بیشتری را در راستای توسعه فضاهای کتابخوانی در اختیار قرار دهد.

هادی آشتیانی سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان نیز در این مراسم ضمن تبریک فرارسیدن هفته کتاب به عموم کتابداران و علاقه‌مندان به کتابخوانی با بیان اینکه یکی از هدف‌های اصلی کتابخانه‌های عمومی ارائه خدمات به همه اقشار جامعه بدون در نظر گرفتن سن، نژاد، محدودیت، زبان و … است، لذا با توجه به این رویکرد ارائه خدمات به گروه های ناشنوا و کم شنوا همچون سایر اقشار جامعه یکی از التزامات نهاد کتابخانه های عمومی کشور است از همینرو اداره کل کتابخانه های عمومی استان نیز در راستای ایجاد و گسترش ارائه خدمات به ناشنوایان و کم شنوایان در کتابخانه‌های عمومی اولین بخش ناشنوایان در کتابخانه‌های عمومی استان را افتتاح می‌کند. آشتیانی در ادامه با دعوت از عموم ناشنوایان و کم‌شنوایان استان برای استفاده از خدمات ویژه این بخش ابراز امیدواری کرد با حضور علاقه‌مندان در این فضا و بهره‌مندی از نظرات و پیشنهادات این عزیزان بتوانیم تعداد فضاهای دراختیار برای این گروه از جامعه را با کیفیت بالاتری ارائه دهیم.

در حاشیه این مراسم در راستای توسعه همکاری‌ها و تعاملات، تفاهمنامه همکاری فی‌مابین اداره کل کتابخانه‌های عمومی و انجمن ناشنوایان به امضا رسید.

گفتنی است بخش ناشنوایان در فضایی به مساحت ۴۰ مترمربع آماده سازی شده است و امکانات و تجهیزاتی از جمله سیستم های کامپیوتری، تلویزیون، منابع ویژه ناشنوایان و سایر تجهیزات مورد نیاز در آن قرار داده شده که ناشنوایان می توانند به صورت رایگان از خدمات این بخش استفاده نمایند.