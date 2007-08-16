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۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۱۰

37 هزار فقره اظهار نامه از مودیان مالیاتی در لرستان دریافت شده است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل امور مالیاتی لرستان گفت: تا پایان مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی 37 هزار فقره اظهار نامه از مودیان مالیاتی در لرستان دریافت شده است.

روح الله مهربان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه روند تسلیم اظهارنامه مالیاتی در لرستان به نحو چشمگیری در حال افزایش است، تصریح کرد: میزان اظهارنامه مالیاتی وصولی در استان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است .

 

وی افزود: درنخستین سال اجرای طرح خوداظهاری مالیاتی در سال 81 تنها 12 هزار فقره اظهارنامه مالیاتی در لرستان ارایه شده بود .

 

مهربان در ادامه اذعان داشت: 33 هزار و 700 فقره از از اظهارنامه‌های مالیاتی وصولی در استان مربوط به مشاغل است .

 

مدیر کل امور مالیاتی لرستان ازجمله مزایای تسلیم اظهارنامه مالیاتی را معافیت از جرایم عنوان کرد و افزود:  پرداخت سه سال متوالی مالیات ازطریق اظهارنامه، مشمول برگشت پنج درصد مالیات وصولی در این مدت خواهد شد .

 

وی در پایان افزایش اعتماد و توجه جدی مودیان به پرداخت مالیات و فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه را از جمله راهکارهای موثر در افزایش تمایل و استقبال مردم درپرداخت مالیات‌  دراستان ذکر کرد .  

کد مطلب 535457

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