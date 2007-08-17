  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۵۸

دولتی ها با 2000 تومان وارد محدوده طرح ترافیک می‌شوند

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران گفت: نرخ مجوز طرح ترافیک برای ادارات،سازمان ها و شرکتها 750 هزار تومان تعیین شده که سرانه سالیانه آن به ازای هر روز در حدود 2000 تومان و به ازای 250 روز کاری تنها 3000 تومان است که به نظر نمی رسد پرداخت این مبلغ برای این نهاد ها و سازمانها مشکل باشد.

مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از فرمانداری تهران بابت توجه به موضوع طرح ترافیک یادآور شد: این موضوع رویه اداری  و جاری خود را طی کرده  و به استحضار شورای شهر تهران نیز رسیده  است و مکانیزم آن همانند رویه سالهای قبل بوده و تغییری نکرده است. 

وی مدیریت تقاضا در مورد صدور مجوز طرح ترافیک را در راستای کاهش تردد در این محدوده دانست و یادآور شد: برای اولین بار جانبازان بالای 50 درصد بطور رایگان مجوز دریافت می کنند و اقشار ویژه دیگر نظیر خبرنگاران و ... با پرداخت 20 هزار تومان  تنها هزینه های اداری صدور مجوز را می پردازند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: سایر افراد حقیقی با اولویت ساکنین در محدوده طرح ترافیک، اساتید دانشگاه، آژانس‌های مسافر بری و... که به دلیل مسائل شغلی نیاز به مجوز دارند نیز صرفا با پرداخت 250 هزار تومان مجوز طرح را اخذ می کنند که اگر 250 روز کار را درنظر بگیریم به ازای هر روز تردد در هسته مرکز ی شهر 1000 تومان پرداخت می کنند که سرانه سالیانه آن حدود 685 تومان است.

