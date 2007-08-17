مهندس سید جعفر تشکری هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از فرمانداری تهران بابت توجه به موضوع طرح ترافیک یادآور شد: این موضوع رویه اداری و جاری خود را طی کرده و به استحضار شورای شهر تهران نیز رسیده است و مکانیزم آن همانند رویه سالهای قبل بوده و تغییری نکرده است.

وی مدیریت تقاضا در مورد صدور مجوز طرح ترافیک را در راستای کاهش تردد در این محدوده دانست و یادآور شد: برای اولین بار جانبازان بالای 50 درصد بطور رایگان مجوز دریافت می کنند و اقشار ویژه دیگر نظیر خبرنگاران و ... با پرداخت 20 هزار تومان تنها هزینه های اداری صدور مجوز را می پردازند.

معاون شهردار تهران تصریح کرد: سایر افراد حقیقی با اولویت ساکنین در محدوده طرح ترافیک، اساتید دانشگاه، آژانس‌های مسافر بری و... که به دلیل مسائل شغلی نیاز به مجوز دارند نیز صرفا با پرداخت 250 هزار تومان مجوز طرح را اخذ می کنند که اگر 250 روز کار را درنظر بگیریم به ازای هر روز تردد در هسته مرکز ی شهر 1000 تومان پرداخت می کنند که سرانه سالیانه آن حدود 685 تومان است.