افراد عصبی بیشتر دچار بیماریهای دهان و دندان می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان معتقدند، با وجود اینکه ارتباط مستقیمی میان استرس و بیماریهای مشخص دهان و دندان وجود ندارد اما بیمارانی که استرس را به حداقل می رسانند کمتر درمعرض ابتلا به این بیماری ها قرار می گیرند.

بر اساس این گزارش ، هورمون کورتیزول نقش مهمی در ارتباط احتمالی بین استرس و بیماری های دهان و دندان ایفا می کند و انی در حالی است که افزایش سطوح کورتیزول می تواند منجر به تخریب لثه و استخوان فک شود.

همچنین ، در صورتی که بیماری های دهان و دندان درمان نشوند ممکن است به تحلیل استخوان فک یا دندان ها بیانجامد و حتی امکان دارد افراد عصبی بیشتر دچار انواع آفتهای دهانی و زبانی شوند که همین امر نیز می تواند آزار دهنده باشد.

بررسی محققان نشان می دهد ، افرادی که سطوح هورمون استرس یعنی کورتیزول بالایی دارند اغلب عادات بدی در زندگی اتخاذ می کنند که برای سلامت دهان و دندانشان مضر است و این افراد به بهداشت دهان بی توجهند.