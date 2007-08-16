میزان پرداخت زکات در آذربایجان غربی دو برابر شد

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی پیش از ظهر امروز در همایش عاملان زکات این شهرستان گفت: امسال کشاورزان استان چهار میلیارد ریال زکات پرداخت کرده اند.

جواد صفری با اشاره به صرف زکات جمع آوری شده در هر روستا برای عمران و آبادانی آن روستا و کمک مضاعف دولت به عمران روستاهای صاحب زکات اظهار داشت: پرداخت زکات قدردانی و ادای شکر در برابر نعمت های خداوندی است.

رئیس کمیته امداد میاندوآب هم در این همایش از افزایش چشمگیر زکات جمع آوری شده در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: از آغاز برداشت محصول تاکنون، کشاورزان شهرستان میاندوآب 180 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند.

در این همایش از عاملان جمع آوری و پرداخت کنندگان زکات تقدیر شد.