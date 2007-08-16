  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۱۹

میزان پرداخت زکات در آذربایجان غربی دو برابر شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: میزان پرداخت زکات امسال در آذربایجان غربی نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر در میاندوآب، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی پیش از ظهر امروز در همایش عاملان زکات این شهرستان گفت: امسال کشاورزان استان چهار میلیارد ریال زکات پرداخت کرده اند.

جواد صفری با اشاره به صرف زکات جمع آوری شده در هر روستا برای عمران و آبادانی آن روستا و کمک مضاعف دولت به عمران روستاهای صاحب زکات اظهار داشت: پرداخت زکات قدردانی و ادای شکر در برابر نعمت های خداوندی است. 

رئیس کمیته امداد میاندوآب هم در این همایش از افزایش چشمگیر زکات جمع آوری شده در این شهرستان خبر داد و خاطرنشان کرد: از آغاز برداشت محصول تاکنون، کشاورزان شهرستان میاندوآب 180 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند.

در این همایش از عاملان جمع آوری و پرداخت کنندگان زکات تقدیر شد.

کد مطلب 535499

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها