110 سفیر ایرانی به نمایشگاه بین المللی مشهد می روند

سیدمحمد سیدی در گفتگو با خبر نگار مهر در مشهد، اظهارداشت: وزیر امور خارجه، معاونین وزارتخانه و 110 سفیر و کارگزار جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور، عصر شنبه با حضور در نمایشگاه بین المللی مشهد از هفتمین نمایشگاه تخصصی و پنجمین نمایشگاه بین المللی خودرو بازدید می کنند.

وی افزود: این سفیران در مدت بازدید از نمایشگاه با توانمندی های صنعت خودرو کشور و خودروسازان داخلی و خارجی شرکت کننده در نمایشگاه، آشنا می شوند.

سیدی خاطرنشان کرد: میهمانان وزارت امور خارجه همچنین با پتانسیل های نمایشگاه بین المللی مشهد به عنوان بزرگترین نمایشگاه شرق کشور و ظرفیت های این مجموعه آشنا می شوند.

وی یادآور شد: نمایشگاه بین المللی مشهد، تنها نمایشگاه کشور است که به عضویت کامل اتحادیه جهانی نمایشگاهها در آمده و پس از نمایشگاه تهران به لحاظ وسعت و تعداد برگزاری نمایشگاه ها در سال رتبه دوم را در میان نمایشگاه های کشور به خود اختصاص داده است به همین دلیل حضور سفیران جمهوری اسلامی در این مجموعه نمایشگاهی می تواند زمینه ساز ارتباط هر چه بیشتر نمایشگاه مشهد با نمایشگاه ها، شرکت های بزرگ اقتصادی و صنعتی و بازرگانی خارجی در آینده ای نزدیک باشد.