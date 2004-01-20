" يه شهر بي پرنده " در بم

* ناصر آويژه ، اجراي نمايش " يه شهر بي پرنده " را بر روي تريلي سيار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در شهر زلزله زده بم آغاز كرد. به گزارش خبرگزاري " مهر" اين نمايش از روز 30 دي ماه در نقاط مختلف شهر بم و اردوگاههاي اسكان زلزله زدگان براي كودكان و نوجوانان مصيبت ديده بمي اجرا مي شود.

نمايش " يه شهر بي پرنده " جايگزين نمايش " آي بچه هاي ايران " شده است كه از يك هفته پيش ، در شهر بم مورد استقبال كودكان و نوجوانان اين شهر قرار گرفته بود.







* دومين پايگاه موقتي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در منطقه سيد طاهر الدين شهرزلزله زده بم برپا شده است . با اعزام چهار گروه از مربيان كانون از استان مازندران و يك گروه از استان فارس به فعاليت هاي فرهنگي و هنري ويژه كودكان و نوجوانان دربم مشغول هستند.

اهداي كتاب و اسباب بازي به كودكان، مانند قصه گويي ، داستان سرايي، كتابخواني، نقاشي، خوشنويسي، گفت وگوهاي آزاد با بچه ها، تكه چسباني، نمايش فيلم و اجراء تئاتر توسط مركز تئاتر كانون از جمله فعاليت هايي است كه توسط مربيان كانون در بم انجام مي گيرد.