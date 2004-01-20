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۳۰ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۰۵

" يه شهر بي پرنده " در بم

" يه شهر بي پرنده " در بم

نمايش " يه شهر بي پرنده " براي كودكان شهر بم اجرا مي شود.

* ناصر آويژه ، اجراي  نمايش " يه شهر بي پرنده " را بر روي تريلي سيار كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در شهر زلزله زده بم آغاز كرد. به گزارش خبرگزاري " مهر" اين نمايش از روز 30 دي ماه در نقاط مختلف شهر بم و اردوگاههاي اسكان زلزله زدگان براي كودكان و نوجوانان مصيبت ديده بمي اجرا مي شود.
نمايش " يه شهر بي پرنده "  جايگزين نمايش " آي بچه هاي ايران "  شده است كه از يك هفته پيش ،  در شهر بم مورد استقبال كودكان و نوجوانان اين شهر قرار گرفته بود.


* دومين پايگاه موقتي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در منطقه سيد طاهر الدين شهرزلزله زده بم برپا شده است . با اعزام چهار گروه از مربيان كانون از استان مازندران و يك گروه از استان فارس به فعاليت هاي فرهنگي و هنري ويژه كودكان و نوجوانان دربم مشغول هستند.
اهداي كتاب و اسباب بازي به كودكان، مانند قصه گويي ،  داستان سرايي، كتابخواني، نقاشي، خوشنويسي، گفت وگوهاي آزاد با بچه ها، تكه چسباني، نمايش فيلم و اجراء تئاتر توسط مركز تئاتر كانون از جمله فعاليت هايي است كه توسط مربيان كانون در بم انجام مي گيرد.

کد مطلب 53553

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