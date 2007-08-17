تاریخ ورود و خروج زائران تمتع به حرمین شریفین در سال 2007

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مکه مکرمه، بر اساس گزارش وزارت حج و زیارت عربستان سعودی، 11 نوامبر (20 آبان) اولین روز ورود زائران اعلام شده است.

همچنین آخرین تاریخ برای رسیدن زائران از طریق هوایی به فرودگاه بین المللی ملک عبدالعزیز در جده یا فرودگاه بین المللی محمد بن عبدالعزیز در مدینه 14نوامبر (23 آبان) اعلام شده است.

5 نوامبر (14 آبان) آخرین تاریخ برای رسیدن زائران از جده به مدینه با اتوبوس اعلام شده و آخرین تاریخ برای رسیدن زائران از جده به مدینه با هواپیما 12دسامبر (21 آذر) اعلام شده است.

آخرین مهلت برای زائران از مدینه به مکه با اتوبوس پیش از حج 15 دسامبر (24 آذر) و آخرین تاریخ برای سفر از مدینه به جده از طریق هوا پیش از حج، 16 دسامبر (25 آذر) اعلام کرده است.

همچنین 24 ژانویه (4 بهمن) آخرین تاریخ برای بازگشت زائران عنوان شده است.