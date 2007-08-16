آزاد کردن بنزین نمی تواند چندان تورم زا باشد

یونس الستی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: دولت بر اساس مصوبات قانونی و بر اساس شعار عدالت گستری بالجبار مجبور است مازاد بنزین را به قیمت آزاد عرضه نماید تا بخش خصوصی بتواند از این مازاد استفاده نماید و همچنین شاهد رونق صنعت گردشگری باشیم .

وی ضمن اشاره به محاسن سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: به دلیل ایجاد جو روانی حاصل از سهمیه بندی شاهد افزایش بدون مجوز قیمت در برخی کالاها و خدمات بودیم که سازمان بازرسی و حمایت به جد در مقابل افزایش قیمت ها ایستاده اند و همچنین با تشکیل کمیته ها و کارگروه هایی در استان ها از این به بعد شاهد افزایش قیمت ها نخواهیم بود .