  1. استانها
  2. تهران
۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۲۰

آزاد کردن بنزین نمی تواند چندان تورم زا باشد

آزاد کردن بنزین نمی تواند چندان تورم زا باشد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: مدیر کل امور مجامع صنفی وزارت بازرگانی گفت: عرضه آزاد بنزین باعث ایجاد جو روانی در بازار خواهد شد و ممکن است تاحدودی باعث افزایش قیمت ها شود، اما چندان باعث افزایش تورم نخواهد شد.

یونس الستی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: دولت بر اساس مصوبات قانونی و بر اساس شعار عدالت گستری بالجبار مجبور است مازاد بنزین را به قیمت آزاد عرضه نماید تا بخش خصوصی بتواند از این مازاد استفاده نماید و همچنین شاهد رونق صنعت گردشگری باشیم.

وی ضمن اشاره به محاسن سهمیه بندی بنزین اظهار داشت: به دلیل ایجاد جو روانی حاصل از سهمیه بندی شاهد افزایش بدون مجوز قیمت در برخی کالاها و خدمات بودیم که سازمان بازرسی و حمایت به جد در مقابل افزایش قیمت ها ایستاده اند و همچنین با تشکیل کمیته ها و کارگروه هایی در استان ها از این به بعد شاهد افزایش قیمت ها نخواهیم بود.

الستی در خصوص صادرات گندم مازاد کشور نیز خاطر نشان کرد: امسال 400هزار تن مازاد تولید داریم که دولت و شورای اقتصاد اجازه صادرات این محصول را داده است و اولین محموله به کشور عراق صادر می شود ضمن اینکه ترکیه نیز متقاضی خرید گندم مازاد کشور است.

کد مطلب 535532

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها