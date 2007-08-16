طرح های جامع شهری باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مهندس گودرز کشاورز صبح امروز در دومین همایش اماکن مقدس در مشهد طی ارائه مقاله ای پیرامون توسعه اماکن مقدس و طرح های شهری مصوب، نمونه موردی از جمله شهرهای مشهد و قم را ارزیابی کرد.

این استاد دانشگاه و مهندس معمار افزود: حلقه مفقوده فرآیند شکل دهی کالبدی شهر و درک رابطه متقابل بین طرح های جامع و تفضیلی و طرح های ویژه از دید مدیران شهری همچنان باقی است و این در مورد نظام تهیه طرح های توسعه شهری در ایران بخش عمومی است و در مورد بیشتر شهرهای دارای طرح جامع و تفصیلی قابل تعمیم است.

وی خواستار تهیه طرح های جامع شهری در کشور شد و اظهار داشت: تهیه چنین طرح هایی برای کسب موفقیت لازم در به وجود آوردن فضای مطلوب و مناسب شهری بسیار موثر است .

کشاورز تصریح کرد: در این میان شهرهایی با بافت مرکزی مذهبی یا در اصل مراکز سکونتی که به اعتبار هسته مرکزی مذهبی خود شکل گرفته اند، موارد ویژه ای هستند که در بیشتر موارد برای آن ها طرح های توسعه ویژه تهیه شده است.

وی با اشاره به شاخص های تاثیرگذار و تاثیرپذیری طرح جامع شهرهای مذهبی مشهد، قم آنها را از نظر محدوده عملکرد هسته مذهبی در مقیاس محلی منطقه ای ملی یا فراملی دانست و یادآور شد: این ویژگی ها بسته به نوع تاثیرشان در زمینه های سیاسی، اقتصادی و کالبدی و ... مسیر و نحوه توسعه را تعیین می کنند.

کشاورز عنوان کرد: ارزیابی این مناسبت بین مقیاس ها و ویژگی های تاثیرگذار و تاثیرپذیری طرح های توسعه برای اماکن مذهبی و طرح های مصوب و اهداف و سیاست های هریک از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .

این همایش از صبح دیروز آغاز شده و تا صبح فردا در تالار قدس کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی ادامه دارد .