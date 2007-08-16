بزرگترین محموله قاچاق کراک در مازندران کشف شد

فرمانده انتظامی قائم شهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این باند پنج نفره که به صورت عمده مواد افیونی را از کشور افغانستان وارد کشور می کردند دستگیر و از آنها 32 کیلوگرم کراک و کریستال اصل کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمود رحمانی خاطر نشان کرد: این قاچاقچیان حرفه ای سابقه دار که چهار مرد، یک زن، دو مشهدی و سه مازندرانی بودند قبل از هرگونه توزیع مواد مخدر کراک در استان، توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر قائم شهر دستگیر و محموله کشف و ضبط شد.

وی یاد آور شد: از متهمان دو دستگاه خودرو و سه دستگاه گوشی موبایل و مقادیری تریاک و حشیش و چند عدد قمه کشف و ضبط شد و متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.