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۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۴۳

بزرگترین محموله قاچاق کراک در مازندران کشف شد

ساری - خبرگزاری مهر: بزرگترین باند تهیه و توزیع مواد مخدر کراک با تلاش ماموران اداره مبارزه با مواد مخدر قائم شهر در استان مازندران شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی قائم شهر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این باند پنج نفره که به صورت عمده مواد افیونی را از کشور افغانستان وارد کشور می کردند دستگیر و از آنها 32 کیلوگرم کراک و کریستال اصل کشف و ضبط شد.

سرهنگ محمود رحمانی خاطر نشان کرد: این قاچاقچیان حرفه ای سابقه دار که چهار مرد، یک زن، دو مشهدی و سه مازندرانی بودند قبل از هرگونه توزیع مواد مخدر کراک در استان، توسط پلیس مبارزه با مواد مخدر قائم شهر دستگیر و محموله کشف و ضبط شد.

وی یاد آور شد: از متهمان دو دستگاه خودرو و سه دستگاه گوشی موبایل و مقادیری تریاک و حشیش و چند عدد قمه کشف و ضبط شد و متهمان تحویل مراجع قضائی شدند.

کد مطلب 535545

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