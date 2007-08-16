به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "جدامانده" (مردگان) روز پنجشنبه 25 مرداد ماه در قالب برنامه سینما یک از شبکه یک سیما روی آنتن میرود. این فیلم را مارتین اسکورسیزی سال 2006 به مدت 152 دقیقه بر مبنای فیلمنامهای از آلن ماک، فلیکس چونگ و ویلیام ماناهان جلو دوربین برد.
هوارد شور موسیقی این فیلم را ساخته و لئوناردو دی کاپریو، جک نیکلسن، مت دیمن، مارک والبرگ، مارتین شین، ری وینستون، ورا فارمیگا، آنتونی آندرسن و الک بالدوین به ایفای نقش پرداختند. داستان فیلم درباره نیروهای پلیس است که تلاش میکنند قدرت فزاینده مافیای ایرلندی را در جنوب بوستن تحت کنترل درآورند.
آنها به این نتیجه میرسند که یا باید یکی از مامورانشان را در این محافل مافیایی نفوذ بدهند، یا شاهد قدرت گرفتن بیش از پیش جنایتکاران شوند و... تریلر جنایی "مردگان" اسکار جایزه بهترین فیلم و بهترین کارگردان هفتاد و نهمین دوره اسکار را از آن خود کرد.
فیلم سینمایی "گمشده" به کارگردانی فریدون حسنپور روز جمعه 26 مرداد ماه از شبکه یک پخش میشود. داستان این فیلم درباره دکتر امیر زمانی یکی از رزمندگانی است که به اسارت دشمن در آمده، اما همسر او گمان میکند دکتر زمانی شهید شده است. زمانی بعد از آزادی از اسارات بدون اطلاع به خانوادهاش به شهری دیگر میرود. در این فیلم لیلا صادقی، شاهرخ فروتنیان و ... بازی میکنند.
فیلم تلویزیونی "ازدواج مصلحتی" 25 مرداد ماه ساعت 24 از شبکه دو سیما پخش میشود. این فیلم را جیمز کیج سال 1998 به مدت 90 دقیقه در ژانر رومانتیک و درام جلو دوربین برد. "ازدواج مصلحتی" محصول کانادا و آمریکا است و 11 اکتبر سال 1998 برای نخستین بار در آمریکا اکران شد.
در این فیلم جین سیمور، جیمز برولین، دیوید کای و لورنیا گال به ایفای نقش پرداختند. داستان "ازدواج مصلحتی" درباره کریستین است که در یک شرکت تبلیغاتی کار میکند. مرگ خواهرش شری سر زایمان، او را مجبور میکند از کار خود دست بکشد و سرپرستی کوین پسر او را قبول کند. میسن همسر سابق شری از وجود کوین با خبر میشود و درخواست میکند کوین را هر از گاهی ببیند، ولی کریستین مخالفت میکند. سرانجام به پیشنهاد کوین آن دو با هم ازدواج میکنند.
فیلم سینمایی "فردا روشن است" به کارگردانی فرهاد پاکسرشت 26 مرداد ماه ساعت 17:30 از شبکه دو سیما روی آنتن میرود. در این فیلم علی حاجعسگری، وحید محبوب بشیری و مرضیه گوهری به ایفای نقش میپردازند. داستان فیلم درباره زندگی ارباب و رعیتی در یکی از روستاهای شمال کشور در زمان طاغوت است. برادر خان که فردی فاسد است علاوه بر آزار و اذیت اهالی روستا در پی ازدواج با یکی از دختران روستا به نام حریره است.
حریره راضی به این ازدواج نیست و میخواهد با سید جواد که یک مبارز سیاسی است ازدواج کند. در این بین قلیچ نیز که یکی از اهالی روستاست قصد ازدواج با حریره را دارد، لذا سعی در جلب رضایت و اعتماد خان دارد و سیروس خان (برادر خان) از این موضوع مطلع میشود و سعی میکند با پاپوش دوختن برای قلیچ او را از سر راه خود بردارد.
فیلم سینمایی"قتل اینترنتی" هم روز جمعه 26 مرداد ماه ساعت 10:30 از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. این فیلم را جان اروین سال 2005 به مدت 87 دقیقه ساخت. فیلمنامه "قتل اینترنتی" را اندرو کاراس و رابرت مالکانی نوشتند. این فیلم محصول آمریکا است و در آن آرماند آسانته، سانی مارنیلی، رافائلو دگروتولا و تاونسند به ایفای نقش پرداختند. "قتل اینترنتی" با بودجهای معادل شش میلیون دلار ساخته شده است.
داستان این فیلم درباره قاتلی است که هرگاه دست به قتلی می زند، با آگهی قبلی، صحنه قتل را از تمام مونیتورهای شهر پخش می کند و پلیس از دستگیری او عاجز است و ....جان اروین کارگردان این اثر متولد سال 1940 بریتانیا است که از آثارش میتوان به فیلم "رابین هود" سال 1991 با بازی اوما تورمن و "کشتی نوح" سال 1999 اشاره کرد. او امسال فیلم "ماه و ستارهها" را ساخته است.
فیلم سینمایی "بوی پیراهن یوسف" به کارگردانی ابراهیم حاتمیکیا روز جمعه 26 مرداد ماه در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه سیما روی آنتن میرود. در این فیلم علی نصیریان، نیکی کریمی و جعفر دهقان به ایفای نقش پرداخته اند. داستان این فیلم درباره غفور (نصیریان) راننده تاکسی فرودگاه است که پسرش یوسف مفقودالاثر است. او با دختری به نام شیرین (نیکی کریمی) آشنا می شود که پس از خبر آزادی اسرا از خارج به ایران آمده تا برادرش خسرو را که اسیر بوده ببیند، اما ...
فیلم سینمایی"گوست داگ" هم روز جمعه 26 مرداد ماه در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار سیما روی آنتن میرود. این فیلم محصول مشترک فرانسه، آلمان، ژاپن و آمریکا است و جیم جارموش آن را سال 1999 بر مبنای فیلمنامهای از خودش به مدت 116 دقیقه جلو دوربین برد.
در این فیلم فارست ویتاکر، جان تورمی، کلیف گورمن، دنیس لیو، فرانک مینوچی، ریچارد پورتنو و هنری سیلوا به ایفای نقش پرداختند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: گوست داگ (ویتاکر) میان یک فوج پرنده، در کلبهای روی بام ساختمانی متروک زندگی میکند. راهنمای "گوست داگ" یک متن باستانی درباره ساموراییهاست. او قاتلی حرفهای است که میتواند در دل شب محو شود و بی آنکه دیده شود، در شهر حرکت کند.
فیلم سینمایی "اجابت شو" 26 مرداد ماه ساعت یک بامداد از شبکه تهران روی آنتن میرود. داستان این فیلم درباره کارگر ساده و زحمتکش کارخانهای است که با همسر و پسر کوچکش با وجود زندگی ساده و معمولی که دارند، احساس خوشبختی میکنند. با معایناتی که پزشک روی پسرشان انجام میدهد، مشخص میشود او به بیماری قلبی مبتلا است و هر چه زودتر باید عمل شود.
فیلم سینمایی "شهردار" محصول ایتالیا 26 مرداد ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران پخش میشود. در این فیلم آنتونی کوئین بازی میکند. داستان "شهردار" درباره دن آنتوینو شهردار پیر 75 ساله یک شهر کوچک است ، همه مردم شهر برای رفع مشکلات به او رجوع میکنند. او در گذشته در کارهای مافیایی شرکت داشته است، ولی از کارهای گذشتهاش فاصله گرفته است.
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