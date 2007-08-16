مدال های کاراته کاران کرجی برگشت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پس از پیگیری های فراوان نماینده مردم شهرستان کرج و اشتهارد در مجلس و رئیس تربیت بدنی شهرستان و مراجعات مسرانه روسای هیئت های ورزشی این شهرستان همچنین اعلام نارضایتی ورزشکاران مدال آور کرجی باعث شد تا کرج نیز همانند گذشته به عنوان تیم ورزشی مستقل در اولین المپیاد ایرانیان شرکت کند.

مدال های کاراته کاران کرجی که روز گذشته موفق به کسب مقام دوم کاراته بانوان این المپیاد شده بودند به آنان پس دادند.