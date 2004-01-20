فقط هيأت اجرايي مجاز به تحقيقات محلي است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت كشور، مشفق افزود: اين يك خروج آشكار از قانون است كه 2 هزار و 54 نامزد انتخابات بدون گزارش هيچ گونه سوء سابقه‌اي از مراجع چهارگانه رد صلاحيت شوند. وي با تأكيد بر غيرقانوني بودن استناد هيأت‌هاي نظارت به واژه عدم احراز صلاحيت براي ردصلاحيت نامزدهاي انتخابات گفت: ما در قانون هيچ كلمه يا عبارتي تحت عنوان احراز يا عدم احراز صلاحيت نداريم. اين عنواني است كه شوراي نگهبان از زمان انتخابات مياندوره اي استان گلستان باب كرد و به اين بهانه 68 نفر را رد صلاحيت كرد. مشفق افزود: در انتخابات مجلس هفتم اين شورا استناد مذكور را ابعاد گسترده‌تري بخشيد و شايعه بود كه حدود 1400 نفر را تحت همين عنوان رد صلاحيت كرد. مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اظهارات اخير مقام معظم رهبري در ديدار با اعضاي شوراي نگهبان گفت: طبق فرمايش ايشان ما امكان احراز تعيين صلاحيت افراد را نداريم، به همين خاطر احراز بايد عرفي و عقلاني باشد. وي جوهر سخنان مقام معظم رهبري خطاب به شوراي نگهبان را ناظر بر ضرورت بازنگري اين شورا در تعيين صلاحيت افراد خواند و اظهار داشت: به اعتقاد من اگر شوراي نگهبان سخنان رهبري را مستند قضاوت خودشان قرار دهند، 80 درصد نامزدهاي رد صلاحيت شده به طور قطع تأييد خواهند شد. وي با اشاره به برخي اظهارات اعضاي شوراي نگهبان مبني بر ردصلاحيت تعداد زيادي از كانديداها به خاطر نداشتن شناخت از آنان گفت: معناي نداشتن شناخت از كانديدا اين است كه هيچ سابقه منفي يا مثبتي از وي در دست نيست و اين فرد را نمي‌توان با اين استناد رد صلاحيت كرد مگر آنكه از سوي يكي از مراجع چهارگانه سابقه‌ منفي از وي گزارش شود. مشفق همچنين با انتقاد از رد صلاحيت افراد به خاطر تحقيقات صورت گرفته توسط دفاتر نظارتي كه آنها را غيرقانوني مي‌خواند، اين گونه رد صلاحيت‌ها را فاقد هرگونه وجاهت اجرايي دانست. وي افزود: بر اساس قانون فقط هيأت اجرايي مجاز به انجام تحقيقات محلي است و هيأت نظارت هيچ گونه حقي براي اين كار ندارد. مدير كل دفتر انتخابات وزارت كشور با بيان اينكه وزارت كشور و ستاد انتخابات از تجديد نظر در صلاحيت نامزدها استقبال مي‌كند، در عين حال تصريح كرد: در بررسي صلاحيت‌ها ما هيچ رفتار غيرقانوني را به رسميت نخواهيم شناخت.