جان تری مقابل آلمان به میدان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، تری در حال حاضر به دلیل آسیب دیدگی از ناحیه زانو در بازی های چلسی شرکت نمی کند و به احتمال فراوان بازی حساس روز یکشنبه این تیم مقابل لیورپول را هم از دست خواهد داد. مک کلارن گفت: اگر او روز یکشنبه برای چلسی مقابل لیورپول به میدان برود، من از او در بازی دوستانه مقابل آلمان بازی خواهم گرفت.

وی افزود: تری کاپیتان و رهبر تیم ملی انگلستان است. حضور او در این بازی، فقط گوشه ای از خواسته های ماست.

این در حالی است که وین رونی دیدار دوستانه مقابل آلمان را به علت آسیب دیدگی از ناحیه پای چپ از دست داد اما دیوید بکهام سلامتی خود را بازیافته و می تواند انگلیسی ها را در این دیدار همراهی کند.