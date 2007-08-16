آسمان تهران فردا صاف همراه با افزایش ابر است

به گزارش خبرگزاری مهر ، آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، گیلان، کردستان، زنجان و اردبیل کمی ابری تا نبمه ابری در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق ، اصفهان ، بوشهر ، کرمانشاه و ایلام صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد و آسمان استانهای قم ، لرستان ، یزد ، خراسان رضوی و خوزستان صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط وزش باد پیش بینی می شود.

آسمان استانهای چهارمحال بختیاری ، کهکیلویه ،همدان و فارس صاف تا قسمتی ابری در بعد ازظهر رشد ابر در ارتفاعات ، استان خراسان جنوبی صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط باد و گرد و خاک، خراسان شمالی صاف تا قسمتی ابری، آسمان سمنان صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط افزایش ابر ، سیستان و بلوچستان صاف در شهرهای شمالی باد و گرد و خاک همراه خواهد بود.

آسمان استان قزوین کمی ابری در بعد از ظهر رشد ابر در ارتفاعات و کرمان صاف در پاره نقاط افزایش ابر و وزش باد و همچنین گلستان نیز صاف در اواخر وقت افزایش ابر و در پاره ای نقاط وزش باد پیش بینی می شود .

آسمان استان مازندران کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای نقاط وزش باد ، مرکزی کمی ابری در بعد از ظهر رشد ابر در ارتفاعات و وزش باد و هرمزگان نیز صاف در پاره ای نقاط باد و گرد و خاک و رشد ابر در ارتفاعات همراه است.

بیشینه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده نیز 36و 25 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود .