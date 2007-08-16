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۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۲:۵۱

آسمان تهران فردا صاف همراه با افزایش ابر است

سازمان هواشناسی، آسمان استان تهران را طی 24 ساعت آینده صاف در بعضی ساعات همراه با افزایش ابر در ارتفاعات پیش بینی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، آسمان استانهای آذربایجان شرقی، غربی، گیلان، کردستان، زنجان و اردبیل کمی ابری تا نبمه ابری در پاره ای نقاط رگبار و رعد و برق ، اصفهان ، بوشهر ، کرمانشاه و ایلام صاف تا کمی ابری در بعضی ساعات وزش باد و آسمان استانهای قم ، لرستان ، یزد ، خراسان رضوی و خوزستان صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط وزش باد پیش بینی می شود.

آسمان استانهای چهارمحال بختیاری ، کهکیلویه ،همدان و فارس صاف تا قسمتی ابری در بعد ازظهر رشد ابر در ارتفاعات ، استان خراسان جنوبی صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط باد و گرد و خاک، خراسان شمالی صاف تا قسمتی ابری، آسمان سمنان صاف تا قسمتی ابری در پاره ای نقاط افزایش ابر ، سیستان و بلوچستان صاف در شهرهای شمالی باد و گرد و خاک همراه خواهد بود.

آسمان استان قزوین کمی ابری در بعد از ظهر رشد ابر در ارتفاعات و کرمان صاف در پاره نقاط افزایش ابر و وزش باد و همچنین گلستان نیز صاف در اواخر وقت افزایش ابر و در پاره ای نقاط وزش باد پیش بینی می شود .

آسمان استان مازندران کمی ابری تا نیمه ابری در پاره ای نقاط وزش باد ، مرکزی کمی ابری در بعد از ظهر رشد ابر در ارتفاعات و وزش باد و هرمزگان نیز صاف در پاره ای نقاط باد و گرد و خاک و رشد ابر در ارتفاعات همراه است.

بیشینه و کمینه دمای هوای تهران در 24 ساعت آینده نیز 36و 25 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود . 

کد مطلب 535581

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