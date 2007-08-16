مجمع روحانیون محور ائتلاف اصلاح طلبان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالواحد موسوی لاری در حاشیه یازدهمین کنگره سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه آیا معرفی سه کاندیدا از مجمع روحانیون مبارز برای حضور در انتخابات مجلس هشتم مورد تأیید است؟ گفت: تاکنون کاندیدایی از سوی مجمع معرفی نشده است.

وی در خصوص زمان معرفی کاندیداهای مجمع روحانیون مبارز برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس هشتم، گفت: خیلی عجله نکنید، فعلاً فرصت برای اعلام کاندیداها وجود دارد.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پاسخ به این سئوال که آیا این تشکل نامزدهای مورد نظر خود را به ستاد ائتلاف اصلاح طلبان معرفی می کند و اینکه آیا مجمع تابع نظر ستاد ائتلاف اصلاح طلبان عمل می کند؟ گفت: انشاء الله.

موسوی لاری تاکید کرد: مجمع روحانیون محور ائتلاف است و به دنبال این است که ائتلاف شکل بگیرد و وقتی یک تشکل خود محور ائتلاف است با ائتلاف هم همراهی می کند.

وی در خصوص ماهیت وجودی کمیته تصمیم در ائتلاف اصلاح طلبان، گفت: ستاد ائتلاف اصلاح طلبان و شورای سیاستگذاری ائتلاف وجود دارد اما چیزی به نام کمیته تصمیم وجود ندارد.

وزیر کشور دولت خاتمی در پاسخ به این سئوال که نظر شما درباره انتخابات مکانیزه مجلس هشتم چیست و آیا استفاده از کد ملی به جای شناسنامه باعث کاهش مشارکت مردم نمی شود؟ گفت: پیشینه شورای نگهبان نشان می دهد که نمی گذارد انتخابات به صورت مکانیزه برگزار شود، شما نگران این موضوع نباشید. ما در وزارت کشور یک بار تا چاپ تعرفه هم رفتیم، اما سه روز قبل از برگزاری انتخابات، شورای نگهبان از برگزاری مکانیزه انتخابات پشیمان شد.

موسوی لاری در واکنش به اظهارات اخیر یکی از حقوقدانان شورای نگهبان که گفته بود اصل بر رد صلاحیت کسانی است که در انتخابات گذشته ردصلاحیت شده اند، گفت: بنده اصلاً ردصلاحیت های انتخابات مجلس هفتم را قبول نداشتم تا بخواهم استقرار این مجلس را قبول داشته باشم.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز در پایان به مجریان انتخابات توصیه کرد که حق مردم در انتخابات را تضییع نکنند و به وظایف قانونی خود عمل نمایند تا کشور دچار بحران نشود.