مرکز استاندارد محصولات اسلامی در روسیه تأسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری نووستی، "جعفر عزیزبایف" مدیر مرکز استاندارد و صدور مجوز گوشت حلال برای مسلمانان گفت: حدود 50 مؤسسه در روسیه مشغول تولید محصولات حلال هستند که این مراکز نه تنها شامل محصولات گوشتی بلکه شیر خشک، مرغ و پرندگان، شیرینی جات، کندوداری و بستنی را نیز در برمی گیرد.

وی همچنین افزود: دو کشتارگاه مسکو محصولات ذبح حلال را به جنوب روسیه به جمهوری های شمال قفقاز عرضه می کنند.

مرکز استاندارد و صدور مجوز گوشت حلال به صورت مشترک با مؤسسه علمی- پژوهشی صنایع گوشت روسیه کتابی از سری "دین و تغذیه" را آماده کرده است .

در ماه سپتامبر نیز شورای مفتیان روسیه گردهمایی را با حضور تولید کنندگان محصولات اسلامی و فروشندگان و عرضه کنندگان این محصولات حلال برگزار خواهد کرد .