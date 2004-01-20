قطر اعلام كرد بيشتر بدهيهاي عراق را مي بخشد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري الجزيره، اين تصميم دولت قطرپس ازمذاكرات شيخ " تميم بن حمد بن خليفه آل ثاني" وليعهد قطر با "جيمز بيكر" فرستاده آمريكا در دوحه پايتخت قطر گرفته شد.

بنابر اين گزارش هنوز حجم بدهي هاي عراق به قطرمشخص نشده است اما مبلغ ديون عراق به كشورهاي خليج فارس به 45 ميليارد دلارمي رسد.

براساس اين گزارش، ديدارفرستاده آمريكا به قطردرچارچوب سفر خاورميانه اي وي به تعدادي از كشورهاي خليج فارس باهدف كاهش بدهي هاي عراق به كشورهاي دنيا كاهش و يا بخشيدن صورت گرفت.

جيمزبيكرفرستاده آمريكا اخيرا سفرخود را به كشورهاي اروپايي وآسيايي آغاز كرده تا بتواند ازاين رهگذرقول مسئولان بلند پايه اروپايي و آسيايي را براي كاهش ديون عراق بدست آورد. خبرگزاري قطر اعلام كرده كه كل بدهيهاي خارجي عراق به كشورهاي خارجي به 120 ميليارد دلارمي رسد .