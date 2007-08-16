  1. سیاست
  2. سایر
۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۳:۱۴

سپاه با تبریک روز پاسدار؛

پاسداران برای مقابله به تهدیدات نظام سلطه آمادگی کامل دارند

پاسداران برای مقابله به تهدیدات نظام سلطه آمادگی کامل دارند

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای با تبریک فرارسیدن اعیاد فرخنده ماه شعبان و میلاد امام حسین (ع) و روز پاسدار آمادگی همه جانبه سپاه در بازدارندگی دشمنان را نمادی آموزنده و الهام بخش از عزم، اراده و یکپارچگی مردم انقلابی ایران برای مصاف با تهدیدات نظام سلطه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، به عنوان نهادی مقدس و برخاسته از متن انقلاب و اقیانوس بیکران مردم انقلابی ایران ، در طول 28 سال گذشته در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ، از هیچ تلاشی دریغ نکرده و تفکر جهادی ، روحیه انقلابی ، سلحشوری نظامی ، خلوص معنوی و صلابت علمی و عملی پاسداران شجاع و مومن در مقاطع گوناگون به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس و سپس در دوره سازندگی و عمران و آبادانی نه تنها پویایی ، بالندگی و پیش روندگی مستمر این سازمان را رقم زده است ، بلکه قلمرو توانمندی و دامنه روزآمدی آن حیرت و وحشت سلطه گران جهانی شده است .

این بیانیه می افزاید : حضور تربیت یافتگان سپاه در عرصه کمک به امر مدیریت کشور و مجاهدت و فداکاری پاسداران انقلاب  در حوزه خدمت رسانی به مردم و پیشرفت های آنان درتولید علم و فناوری در بخش های مختلف از جمله نظامی و دفاعی این نهاد را کانون امید و اعتماد و  نقطه اتکای نظام اسلامی و از مهمترین عوامل ناکامی و یاس دشمنان داخلی و خارجی کشور در دست یابی به اهداف شوم و استکباری ، مبدل ساخته است .

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار موهبت بزرگ الهی را همیشه با خود همراه داشته است که اصالت و هویت وجودی پاسداران با عشق به سالار شهیدان عجین شده است و امروز با گذشت چندین سال از پایان دفاع مقدس هنوز روحیه شهادت طلبی و ایثار و از خودگذشتگی در روح و احساس مجموعه سپاه موج می زند .

 سپاه پاسداران در ادامه این اطلاعیه می افزاید : هویت حسینی (ع) سپاه پاسداران این نظام و انقلاب را چنان به سراسمیگی و وحشت انداخته است که بی محابا به بهانه های واهی و با قطعنامه های پوشالی درصدد آسیب رساندن به این نهاد مقدس هستند اما آنان که شیفته دنیای مادی شده اند از درک عمق قدرت معنوی و اراده آهنین جان برکفان سپاه پاسداران که ریشه در لایه های متن و باورهای اعتقادی و ایمانی مردم دارد ، عاجزند و در همیشه تاریخ پیروزی قاطع فرزندان اسلام در مقابل کفر جهانی را شاهد خواهند بود .

در بخش پایانی این بیانیه با تکریم و تنظیم به مقام شامخ شهیدان و سپاس از مراتب قدرشناسی ، حمایت و اعتماد ملت فهیم و نستوه ایران اسلامی نسبت به این نهاد مقدس و انقلابی آمده است : فرزندان معنوی و رشید امام و رهبری در سپاه ، امروز به الگوی تمام عیار و بی بدیل مقاومت و سلحشوری ملل آزاده جهان و تبدیل به قدرت بزرگ دفاعی گردیده و در هر زمان و مکان توانمندیها و قابلیت های سرشار خود را پشتوانه نهضت عاشورایی ملت بزرگ ایران اسلامی قرار داده اند و در این اردوگاه الهی از هیچ مجاهدتی فروگذاری نخواهند کرد .

کد مطلب 535590

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها