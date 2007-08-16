پاسداران برای مقابله به تهدیدات نظام سلطه آمادگی کامل دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، به عنوان نهادی مقدس و برخاسته از متن انقلاب و اقیانوس بیکران مردم انقلابی ایران ، در طول 28 سال گذشته در دفاع از انقلاب و نظام جمهوری اسلامی ایران ، از هیچ تلاشی دریغ نکرده و تفکر جهادی ، روحیه انقلابی ، سلحشوری نظامی ، خلوص معنوی و صلابت علمی و عملی پاسداران شجاع و مومن در مقاطع گوناگون به ویژه در دوران هشت سال دفاع مقدس و سپس در دوره سازندگی و عمران و آبادانی نه تنها پویایی ، بالندگی و پیش روندگی مستمر این سازمان را رقم زده است ، بلکه قلمرو توانمندی و دامنه روزآمدی آن حیرت و وحشت سلطه گران جهانی شده است .

این بیانیه می افزاید : حضور تربیت یافتگان سپاه در عرصه کمک به امر مدیریت کشور و مجاهدت و فداکاری پاسداران انقلاب در حوزه خدمت رسانی به مردم و پیشرفت های آنان درتولید علم و فناوری در بخش های مختلف از جمله نظامی و دفاعی این نهاد را کانون امید و اعتماد و نقطه اتکای نظام اسلامی و از مهمترین عوامل ناکامی و یاس دشمنان داخلی و خارجی کشور در دست یابی به اهداف شوم و استکباری ، مبدل ساخته است .

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است : سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افتخار موهبت بزرگ الهی را همیشه با خود همراه داشته است که اصالت و هویت وجودی پاسداران با عشق به سالار شهیدان عجین شده است و امروز با گذشت چندین سال از پایان دفاع مقدس هنوز روحیه شهادت طلبی و ایثار و از خودگذشتگی در روح و احساس مجموعه سپاه موج می زند .

سپاه پاسداران در ادامه این اطلاعیه می افزاید : هویت حسینی (ع) سپاه پاسداران این نظام و انقلاب را چنان به سراسمیگی و وحشت انداخته است که بی محابا به بهانه های واهی و با قطعنامه های پوشالی درصدد آسیب رساندن به این نهاد مقدس هستند اما آنان که شیفته دنیای مادی شده اند از درک عمق قدرت معنوی و اراده آهنین جان برکفان سپاه پاسداران که ریشه در لایه های متن و باورهای اعتقادی و ایمانی مردم دارد ، عاجزند و در همیشه تاریخ پیروزی قاطع فرزندان اسلام در مقابل کفر جهانی را شاهد خواهند بود .

در بخش پایانی این بیانیه با تکریم و تنظیم به مقام شامخ شهیدان و سپاس از مراتب قدرشناسی ، حمایت و اعتماد ملت فهیم و نستوه ایران اسلامی نسبت به این نهاد مقدس و انقلابی آمده است : فرزندان معنوی و رشید امام و رهبری در سپاه ، امروز به الگوی تمام عیار و بی بدیل مقاومت و سلحشوری ملل آزاده جهان و تبدیل به قدرت بزرگ دفاعی گردیده و در هر زمان و مکان توانمندیها و قابلیت های سرشار خود را پشتوانه نهضت عاشورایی ملت بزرگ ایران اسلامی قرار داده اند و در این اردوگاه الهی از هیچ مجاهدتی فروگذاری نخواهند کرد .