حفظ برتری نظامی اسرائیل در منطقه در جهت منافع آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز،مقامهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، توافقنامه ای رسمی را درباره اعطای 30میلیارد دلار کمک های نظامی واشنگتن به تل آویو در 10 سال آینده امضا کردند.

"نیکلاس برنز"، معاون وزیر امورخارجه آمریکا امروز در مراسمی در بیت المقدس اشغالی سند این توافقنامه را با مقامهای وزارت دفاع رژیم صهیونیستی امضا کرد. طبق این توافقنامه آمریکا متعهد شد با اعطای 30 میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی، برتری نظامی این رژیم را بر دیگر کشورهای منطقه طی 10 سال آینده حفظ کند. این میزان کمک افزایشی 25 درصدی را نسبت به سال های قبل نشان می دهد.

برنز پس از امضای توافقنامه گفت: لازم به ذکر نیست که با توجه به وضعیت خطرناکی که اسرائیل در آن قرار دارد، قرار داشتن در منطقه ای بسیار خشونت بار و بی ثبات، برتری نظامی آن در راستای منافع کشور ماست و ما متعهد به آن هستیم.

وی افزود: این اصل(حفظ برتری نظامی اسرائیل) در تمام (سیاست های آمریکا) جاری است که ما با امضای این توافقنامه آن را اجرا می کنیم.

دولت آمریکا در روز دوشنبه 8 مرداد اعلام کرد علاوه بر اعطای 30 میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی، 13 میلیارد دلار کمک نیز در اختیار مصر طی 10 سال آینده قرار می دهد و قراردادی 20 میلیارد دلاری در زمینه فروش تسلیحات با عربستان و چند کشور دیگر حوزه خلیج فارس امضا خواهد کرد.

آمریکا هدف از این قراردادها را تقویت کشورهای منطقه خاورمیانه در برابر نفوذ فزاینده ایران عنوان کرده است.