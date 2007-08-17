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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۰۸

کاهش سن ورود دانش آموزان به مدارس بار مالی سنگینی به دنبال دارد

کاهش سن ورود دانش آموزان به مدارس بار مالی سنگینی به دنبال دارد

معاون آموزش و پرورش عمومی کشور اعلام کرد : کاهش سن ورود دانش آموزان به مدارس و رسمی شدن دوره پیش دبستانی بار مالی سنگینی بر دوش وزارت آموزش و پرورش می گذارد .

علی باقر زاده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره غیر دولتی شدن دوره پیش دبستانی خاطرنشان ساخت: سیاست واگذاری مراکز پیش دبستانی به بخش غیر دولتی از امسال دنبال می شود اما آموزش و پرورش همچنان مسئول تعیین صلاحیت محیط  و محتوای آموزش به پیش دبستانی ها خواهد بود.

وی  تاکید کرد : بار مالی سنگین چرخاندن محیط های پیش دبستانی موجب شده تا قسمتی ازپوشش  این امور به مراکز خیریه ، موسسات قرآنی و مردم سپرده شود اما از آن جا که ضابطه ها و محتوای آموزشی تعالیم به پیش دبستانی ها زیر نظر وزارت آموزش وپرورش است خللی به این امر وارد نخواهد شد.

 

 

 

کد مطلب 535604

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