مراحل مختلف میدان گازی پارس جنوبی 97 درصد پیشرفت داشته است

اکبر ترکان ظهر امروز در حاشیه برگزاری مراسم جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه شمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با تکمیل کار مراحل یاد شده، این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری می رسد.

وی اجرای این سه مرحله را بر اساس قراردادهای داخلی با شرکت پترو پارالل اعلام و خاطرنشان کرد: برای اجرای مراحل 6 ، 7 و 8 پارس جنوبی بیش از سه میلیارد دلار سرمایه گذاری شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس جنوبی با بیان این که با بهره برداری از این میادین ظرفیت بهره برداری گاز کشور به سه میلیارد فوت مکعب گاز در روز افزایش خواهد یافت، افزود: طرحی در دست اجرا داریم که با بهره برداری از آن، ظرفیت این میادین به 30 درصد افزایش یابد.

ترکان با بیان این که هم اکنون پنج میلیارد فوت مکعب گاز در کشور از میادین پارس جنوبی در منطقه عسلویه بهره برداری می شود، یادآور شد: با بهره برداری از مراحل 6، 7 و 8 ظرفیت استحصال گاز کشور به هشت میلیارد فوت مکعب افزایش خواهد یافت.

به گفته عضو هیئت موسس دانشگاه شمال، تمامی گازهای استحصال شده از این میادین در داخل کشور مصرف می شود.