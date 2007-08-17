جلد دوازدهم "فرهنگ قرآن" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ قرآن بزرگترین مجموعه معنایی قرآن کریم است که برای دسترسی علاقمندان به موضوعات قرآنی در قالب سه هزار موضوع اصلی و به صورت الفبایی طبقه ‌بندی شده است و در ذیل هر یک از موضوعات، صد موضوع فرعی مطرح می‌‌شود.

تمامی مجموعه های معنایی قرآن در حدود دو یا سه جلد است اما این مجموعه در سی جلد برای برطرف کردن نیاز قرآن ‌پژوهان ارئه خواهد شد.

جلد دوازدهم فرهنگ قرآن مداخل "حکم" تا "خضر" را شامل می‌ شود و در آن مداخلی مانند حکمیت، حکومت و حکمت به کار رفته و در ذیل این مداخل، بحثهای بسیاری با توجه به عناوین سرفصل‌های اصلی مطرح می‌شود.