  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۰:۰۱

جلد دوازدهم "فرهنگ قرآن" منتشر شد

جلد دوازدهم "فرهنگ قرآن" منتشر شد

جلد دوازدهم مجموعه‌ "فرهنگ قرآن" از مدخل "حکم" تا "خضر" از سوی پژوهشگران مرکز فرهنگ و معارف قرآن کریم در 583 صفحه منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگ قرآن بزرگترین مجموعه معنایی قرآن کریم است که برای دسترسی علاقمندان به موضوعات قرآنی در قالب سه هزار موضوع اصلی و به صورت الفبایی طبقه ‌بندی شده است و در ذیل هر یک از موضوعات، صد موضوع فرعی مطرح می‌‌شود.

تمامی مجموعه های معنایی قرآن در حدود دو یا سه جلد است اما این مجموعه در سی جلد برای برطرف کردن نیاز قرآن ‌پژوهان ارئه خواهد شد.

جلد دوازدهم فرهنگ قرآن مداخل "حکم" تا "خضر" را شامل می‌ شود و در آن مداخلی مانند حکمیت، حکومت و حکمت به کار رفته  و در ذیل این مداخل، بحثهای بسیاری با توجه به عناوین سرفصل‌های اصلی مطرح می‌شود.

کد مطلب 535631

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها