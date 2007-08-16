متقاضیان مسکن اصفهانی در هفته دولت ثبت نام کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمشید نورصالحی عصر امروز در ششمین جلسه شورای مسکن استان اظهار داشت: ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد سهم شهر اصفهان است.

وی ادامه داد: در چند روزآینده چگونگی ثبت نام و شرایط عمومی متقاضیان مسکن از طریق رسانه های عمومی اعلام خواهد شد.

نورصالحی افزود: متقاضیان مسکن می توانند در هفته دولت با مراجعه به سایت اینترنتی که متعاقبا اعلام خواهد شد ثبت نام اولیه را به عمل آورند و تنها کسانی می توانند در این طرح شرکت نمایند که فاقد مسکن باشند و تا کنون از امکاناات و تسهیلات مسکن، زمین یا وام رایانه ای دولت استفاده نکرده باشند و حداقل پنج سال ساکن شهر اصفهان باشند.

دبیر شورای مسکن استان به تسهیلات ویژه مسکن در کلان شهرها اشاره نمود و بیان داشت: برابر قانون زمین برای اجرای این طرح در کلانشهرها تنها در شهرهای اقماری اختصاص می یابد و مشخصا برای متقاضیان اصفهان ، شهرهای فولادشهر و مجلسی مدنظر قرار گرفته است.