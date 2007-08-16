  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۹:۴۶

متقاضیان مسکن اصفهانی در هفته دولت ثبت نام کنند

متقاضیان مسکن اصفهانی در هفته دولت ثبت نام کنند

اصفهان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان گفت: از متقاضیان مسکن شهر اصفهان در هفته دولت ثبت نام به عمل می آید.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جمشید نورصالحی عصر امروز در ششمین جلسه شورای مسکن استان اظهار داشت: ساخت 50 هزار واحد مسکونی برای اقشار کم درآمد سهم شهر اصفهان است.

وی ادامه داد: در چند روزآینده چگونگی ثبت نام و شرایط عمومی متقاضیان مسکن از طریق رسانه های عمومی اعلام خواهد شد.

نورصالحی افزود: متقاضیان مسکن می توانند در هفته دولت با مراجعه به سایت اینترنتی که متعاقبا اعلام خواهد شد ثبت نام اولیه را به عمل آورند و تنها کسانی می توانند در این طرح شرکت نمایند که فاقد مسکن باشند و تا کنون از امکاناات و تسهیلات مسکن، زمین یا وام رایانه ای دولت استفاده نکرده باشند و حداقل پنج سال ساکن شهر اصفهان باشند.

دبیر شورای مسکن استان به تسهیلات ویژه مسکن در کلان شهرها اشاره نمود و بیان داشت: برابر قانون زمین برای اجرای این طرح در کلانشهرها تنها در شهرهای اقماری اختصاص می یابد و مشخصا برای متقاضیان اصفهان ، شهرهای فولادشهر و مجلسی مدنظر قرار گرفته است.

کد مطلب 535655

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها