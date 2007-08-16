ترکیه برای آغاز مذاکرات صلح میان اسرائیل و سوریه تلاش می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دیپلمات های ترکیه به روزنامه هاآرتص اعلام کردند : آنکارا با هدف تسریع روند آغاز مذاکرات صلح میان سوریه و اسرائیل تمام تلاش خود را به کار گرفته است.

بر اساس این گزارش مقامات ترکیه در همین راستا مذاکرات جداگانه ای را با مقامات دمشق و تل آویو انجام داده اند و هم اکنون مقامات رژیم صهیونیستی به این نتیجه رسیده اند که دستیابی به صلح با سوریه بسیار آسان تر از رسیدن به صلح با فلسطینی ها است.

بر اساس گفته های مقامات ترک، برخی از وزیران کابینه اسرائیل با پیش شرط دمشق مبنی بر عقب نشینی رژیم صهیونیستی از بلندی های جولان موافقت کرده اند وبه احتمال زیاد با موافقت کابینه اولمرت برای عقب نشینی از بلندی های جولان، مذاکرات صلح به زودی آغاز می شود.

ماه گذشته نیز مقامات ترک اعلام کرده بودند : ترکیه طرف سومی است که برای نزدیکی مواضع سوریه و اسرائیل به هم، میانجیگری می کند.

یادآور می شود که نظامیان رژیم صهیونیستی در ژوئن 1967، با استفاده از ضعف و تشتت جهان عرب در یک هجوم گسترده به خاک سوریه، جولان را به همراه صحرای سینا، کرانه باختری رود اردن، نوارغزه و بیت ‌المقدس شرقی به تصرف خود درآوردند و بر 1500 کیلومتر مربع از سرزمین‌های این کشور(سوریه) تسلط پیدا کردند.

گرچه سوریه بارها در تلاش برای بازپس گیری این بخش از خاک خود بر آمده، اما از زمان 1967 پیامهای مبهمی از سران رژیم صهیونیستی شنیده شده و این منطقه بارها از سوی سران این رژیم به عنوان بخش استراتژیک و جدایی ناپذیر اعلام شده و در مواقعی نیز به عنوان اهرمی برای ممانعت از تهاجم به اصطلاح کشورهای خصم از آن یاد شده است.