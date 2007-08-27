"المشارع و المطارحات" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سهروردی، بنیانگذار مکتب اشراق در فلسفه اسلامی، کتاب "المشارع و المطارحات" را به شیوه ابنسینا در کتاب "اشارات و تنبیهات"، تحریر و تنظیم کرده، آن را به نقد کشیده و تهذیب و تکمیل کرده است؛ چرا که از نظر او حکمت اشراق نه در عرض بلکه در طول حکمت مشاء و اوج حکمت است. متن کتاب یک متن تحلیلی - انتقادی است و بخصوص در «تبیین»، نوآوریهایی در آن به چشم میخورد.
"المشارع و المطارحات" در اصل مجموعهایست که در سه بخش منطق، طبیعیات و الهیات فراهم آمده است. بخش الهیات پیشتر از سوی هانری کربن تصحیح و ضمن مصنفات شیخ اشراق در انجمن فلسفه ایران چاپ شده ولی کتابی که اکنون سخن از آن میرود تنها بخش منطق کتاب "المشارع و المطارحات" را در بر دارد که برای اولین بار تصحیح و منتشر شده است.
شیخ اشراق در تألیف این کتاب به هیچ وجه خود را ملتزم به رعایت اصل عدم خروج از موضوع ندانسته و به جای اینکه موضوعات مورد بحث را تعریف کند و سپس اقسام و احکام آن را مورد بررسی و تحقیق قرار دهد، معمولاَ با نقد دیدگاههای منطقدانان درباره تعریف موضوعات منطق و تبیین احکام آنها آغاز میکند و سپس نظر مختار خود را مطرح میکند.
این کتاب در 9 بخش تحت عناوین «المشرع» به سبک منطق الاشارات و التنبیهات ابن سینا تنظیم گردیده است که پس از مقدمه مصححین در کتاب آورده شده است.
از کتاب فوق در بخش منطق سه نسخه در دسترس مصححین بوده است که دو نسخه متعلق به نسخ خطی کتابخانه مجلس و یک نسخه متعلق به کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران است.
مصححین در تصحیح با اتخاذ روش گزینشی به این کار همت گماردند. یعنی در هر مورد، عبارات صحیح و یا صحیحتر را از بین عبارات نسخههای موجود، گزینش کرده و در متن قرار دادهاند و عبارات غیرصحیح را در پاورقی آوردهاند که این روش موجب آسانی کار خواننده شده است زیرا خواننده مجبور نمیشود برای دریافت صحیح مطالب متن، مکرراً به پاورقیها مراجعه نماید، بلکه تنها در صورتی که در درستی عبارت متن تردید داشته باشد دست به این کار میزند.
نظر شما