  1. استانها
  2. همدان
۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۴:۵۳

تجهیزات مدرن اصلی ترین نیاز جمعیت هلال احمر کشور است

تجهیزات مدرن اصلی ترین نیاز جمعیت هلال احمر کشور است

سنندج - خبرگزاری مهر: دبیرکل جمعیت هلال احمر گفت: در حال حاضر نیاز اصلی جمعیت هلال احمر کشور تجهیزات مدرن و پیشرفته است و تلاش می شود پایگاه های امدادی دارای بهترین تجهیزات در راستای واکنش سریع به مشکلات و حوداث باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، احمد دباغ زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه و تجهیز پایگاه های امدادی در جهت امداد رسانی سریع به حادثه دیدگان تصادفات جاده ای در دستور کار جمعیت هلال احمر کشور قرار دارد.

وی افزود: مهمترین مبحث در امداد رسانی مدیریت و پیشگیری قبل از حادثه است و در این راستا امر آموزش و نهادینه کردن فرهنگ خود امدادی، بهترین راه پیشگری و کاهش حوادث در کشور است.

دباغ زاده با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور یادآور شد: در راستای خدمات رسانی بهتر و مدیریت بحران ها و حوادث غیرمترقبه در کشور، سازمان مدیریت بحران تاسیس شده و نقش هلال احمر در این سازمان امداد و نجات است.

وی هزینه احداث یک پایگاه امداد جاده ای را دو میلیون 500 هزار ریال اعلام و تاکید کرد: احداث پایگاه امداد جاده ای نیازمند تحقیق و بررسی مناسب و تصویب آن در ستاد بحران استان است.

دباغ زاده ادامه داد: سند راهبردی جمعیت به تصویب شورای عالی رسیده و در حال حاضر برنامه های ما بر اساس مصوبات این سند پنج ساله اجرا می شود.

وی تعداد اعضای جمعیت هلال احمر کشور را بیش از دو میلیون نفر دانست و بیان داشت: استقبال مردم به خصوص جوانان در راستای ارائه خدمات داوطلبانه به مردم و همنوعان خود بی نظیر و عالی است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کر: استان کردستان به لحاظ تعداد حوادث جاده ای، رتبه دوم کشور را داراست.

کد مطلب 535669

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها