تجهیزات مدرن اصلی ترین نیاز جمعیت هلال احمر کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، احمد دباغ زاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: توسعه و تجهیز پایگاه های امدادی در جهت امداد رسانی سریع به حادثه دیدگان تصادفات جاده ای در دستور کار جمعیت هلال احمر کشور قرار دارد.

وی افزود: مهمترین مبحث در امداد رسانی مدیریت و پیشگیری قبل از حادثه است و در این راستا امر آموزش و نهادینه کردن فرهنگ خود امدادی، بهترین راه پیشگری و کاهش حوادث در کشور است.

دباغ زاده با اشاره به تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور یادآور شد: در راستای خدمات رسانی بهتر و مدیریت بحران ها و حوادث غیرمترقبه در کشور، سازمان مدیریت بحران تاسیس شده و نقش هلال احمر در این سازمان امداد و نجات است.

وی هزینه احداث یک پایگاه امداد جاده ای را دو میلیون 500 هزار ریال اعلام و تاکید کرد: احداث پایگاه امداد جاده ای نیازمند تحقیق و بررسی مناسب و تصویب آن در ستاد بحران استان است.

دباغ زاده ادامه داد: سند راهبردی جمعیت به تصویب شورای عالی رسیده و در حال حاضر برنامه های ما بر اساس مصوبات این سند پنج ساله اجرا می شود.

وی تعداد اعضای جمعیت هلال احمر کشور را بیش از دو میلیون نفر دانست و بیان داشت: استقبال مردم به خصوص جوانان در راستای ارائه خدمات داوطلبانه به مردم و همنوعان خود بی نظیر و عالی است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کر: استان کردستان به لحاظ تعداد حوادث جاده ای، رتبه دوم کشور را داراست.