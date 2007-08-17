علی قطب الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با تلاش استانداران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش تا کنون مشکلات اداری و مالی بیش از 20 هزار واحد مسکونی در حال ساخت فرهنگیان، پیگیری و حل شده است .

وی با اشاره به گردهمایی کارشناسان و مسئولان اموررفاهی و تعاون آموزش و پرروش سراسر کشور که طی دیروز و امروز در اردبیل برگزار شد، ادامه داد: در این برنامه جهت حمایت از بیماران فرهنگی صعب العلاج، طرحی در خصوص استفاده از صندوق های تعاون و امور فرهنگیان ارائه شده است .

مدیر کل امور رفاهی و تعاون وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوز طرح مذکور، به زودی بخش اعظمی از مشکلات 11 هزار خانواده فرهنگی دارای بیماری های سخت و پرهزینه حل خواهد شد.