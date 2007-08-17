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۲۶ مرداد ۱۳۸۶، ۱۱:۳۳

حل مشکل مسکن و بیماری‌های پر هزینه 11 هزار فرهنگی

حل مشکل مسکن و بیماری‌های پر هزینه 11 هزار فرهنگی

مدیرکل امور رفاهی و تعاون وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد : براساس توافق های انجام شده تا 2 سال آینده مشکل مسکن بسیاری از فرهنگیان کشور حل می‌شود.

علی قطب الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : با تلاش استانداران و مسئولان وزارت آموزش و پرورش تا کنون مشکلات اداری و مالی بیش از 20 هزار واحد مسکونی در حال ساخت فرهنگیان، پیگیری و حل شده است .

وی با اشاره به گردهمایی کارشناسان و مسئولان اموررفاهی و تعاون آموزش و پرروش سراسر کشور که طی دیروز و امروز در اردبیل برگزار شد، ادامه داد: در این برنامه جهت حمایت از بیماران فرهنگی  صعب العلاج،  طرحی در خصوص  استفاده از صندوق های تعاون و امور فرهنگیان ارائه شده است .

مدیر کل امور رفاهی و تعاون وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: پس از طی مراحل قانونی و کسب مجوز طرح مذکور، به زودی بخش اعظمی از مشکلات 11 هزار خانواده  فرهنگی دارای بیماری های سخت و پرهزینه حل خواهد شد.

کد مطلب 535670

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