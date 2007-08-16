ائمه جماعات ادرات کردستان تجلیل می شوند

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور درگفتگو با خبرنگار مهر در سنندج گفت: در راستای ترویج و اشاعه فرهنگ نماز جماعت در ادارات و سازمانهای دولتی کردستان از 150 نفر ار ائمه جماعات تجلیل و تقدیر می شود.

حجت الاسلام احمد علی بهاری افزود: این دومین سال برگزاری همایش است که تاریخ 28 مرداد در شهر سقز برگزار خواهد شد.

وی در ادامه نقش عالمان و روحانیون عالم و آگاه را در جامعه را در راستای اشاعه دستورات دین مبین اسلام مهم توصیف کرد و افزود: بهترین راه ترویج و تبلیغ دین اسلام توجه به انجام فریضه نماز است.

بهاری یادآور شد: امروز نقش و جایگاه مبلغان دین اسلام با توجه به گسترش روز افزون وسایل ارتباط جمعی بیش از پیش حساس تر شده و نیازمند مسلح شدن این عزیزان به جدیدترین امکانات در راستای ترویج این دین الهی است.

رئیس مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور همچنین تصریح کرد: در همایش طلایه داران محراب ارگان هایی چون استانداری، فرمانداری سقز، مرکز بزرگ اسلامی، دفتر نماینده ولی فقیه، ستاد اقامه نماز و سایر نهادهای فرهنگی همکاری خواهند کرد.