گردشگری ظرفیت مغفول مانده استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی اعلایی صبج امروز در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه گردشگری اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های لازم برای اقامت گردشگران در اولویت برنامه‌های این حوزه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه گردشگری بیان کرد: یکی از مزیت‌های بی بدیل استان که متأسفانه سالیان متعددی مغفول مانده بود، مقوله گردشگری است.

استاندار قزوین با بیان اینکه تنوع و ابتکار لازمه جذب گردشگر است، افزود: با اجرای برنامه‌های رویدادی در استان می‌توان گردشگران فراوانی را جذب نمود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان قزوین در حوزه گردشگری تاکید کرد: قزوین، ظرفیت لازم برای برخوردار بودن از مرکز دائمی عرضه شیرینی سنتی را دارد.

اعلایی در پایان یادآور شد: اقبال مردم ایران به سمت استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی پس از شیوع کرونا بسیار بالاتر رفته است و قزوین با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد و ظرفیت عظیمی که در این زمینه به ویژه در الموت دارد، می‌تواند جاذبه گردشگری قابل توجه‌ای را ایجاد نماید.