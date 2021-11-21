  1. استانها
  2. قزوین
۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۹:۵۵

استاندار قزوین:

گردشگری ظرفیت مغفول مانده استان قزوین است

گردشگری ظرفیت مغفول مانده استان قزوین است

قزوین – استاندار قزوین گفت: یکی از مزیت‌های بی بدیل استان که متأسفانه سالیان متعددی مغفول مانده بود، مقوله گردشگری است.

به گزارش خبرنگار مهر محمدمهدی اعلایی صبج امروز در دیدار با مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین با اشاره به ظرفیت‌های استان قزوین در حوزه گردشگری اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌های لازم برای اقامت گردشگران در اولویت برنامه‌های این حوزه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت حوزه گردشگری بیان کرد: یکی از مزیت‌های بی بدیل استان که متأسفانه سالیان متعددی مغفول مانده بود، مقوله گردشگری است.

استاندار قزوین با بیان اینکه تنوع و ابتکار لازمه جذب گردشگر است، افزود: با اجرای برنامه‌های رویدادی در استان می‌توان گردشگران فراوانی را جذب نمود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های بالقوه استان قزوین در حوزه گردشگری تاکید کرد: قزوین، ظرفیت لازم برای برخوردار بودن از مرکز دائمی عرضه شیرینی سنتی را دارد.

اعلایی در پایان یادآور شد: اقبال مردم ایران به سمت استفاده از گیاهان دارویی و طب سنتی پس از شیوع کرونا بسیار بالاتر رفته است و قزوین با توجه به موقعیت جغرافیایی منحصر بفرد و ظرفیت عظیمی که در این زمینه به ویژه در الموت دارد، می‌تواند جاذبه گردشگری قابل توجه‌ای را ایجاد نماید.

کد مطلب 5356857

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه