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۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۰:۰۱

فراخوان انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان قم در سال ۱۴۰۰

فراخوان انتخاب پژوهشگران و فناوران برتر استان قم در سال ۱۴۰۰

قم- طی فراخوانی، ضوابط و جزئیات مربوط به نحوه انتخاب و معرفی پژوهشگران و فناوران برتر استان قم در سال ۱۴۰۰ اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس نامه دبیرخانه جشنواره برگزیدگان پژوهش و فناوری استان قم، دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مراکز عالی آموزشی و پژوهشی استان، می‌بایستی پژوهشگران و فناوران برتر خود را بر اساس شیوه نامه اجرایی مصوب کمیته استانی، انتخاب و طی نامه رسمی و حداکثر تا روز چهارشنبه سوم آذر ماه جاری مدارک، مستندات و پرسشنامه‌های تکمیل شده منتخبین را در قالب لوح فشرده به دبیرخانه جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش و فناوری استان مستقر در دانشگاه قم (معاونت پژوهش و فناوری) ارسال نمایند.

شایان ذکر است پژوهشگران و فناوران برتر استان همزمان با هفته پژوهش و فناوری که روزهای ۱۳ الی ۱۹ آذر ماه و با شعار محوری «پژوهش و فناوری، پشتیبان تولید» برگزار خواهد شد معرفی و مورد تقدیر قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 5356861

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