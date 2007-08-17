مهندس مرتضی صلوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نصب این تابلوهای اطلاع رسانی در سطح شهر تهران از سال 75 آغاز شده است که 10 تابلوی دیگر نیز تا پایان امسال در مکان های مناسب نصب می شود .

وی اظهار داشت: در خصوص مکان یایی برای نصب این تابلوها، مطالعات زیادی انجام شد تا در مکان هایی نصب شود که رانندگان بتوانند از اطلاع رسانی توسط تابلوها در زمینه وجود و یا عدم ترافیک در بزرگراه ها و یا رعایت نکات ایمنی در حین رانندگی استفاده کنند.

مدیر بخش چراغ های راهنمایی شرکت کنترل ترافیک تهران گفت: اطلاع رانندگان از وجود ترافیک در برخی بزرگراه های شهر باعث می شود که آنان به راحتی بتوانند مسیرهای جایگزینی برای رسیدن به مقصد در نظر بگیرند .

وی تصریح کرد: از آنجا که مقصد نهایی خودروهای در حال حرکت در بزرگراه ها و یا خیابان های اصلی مشخص نیست بنابر این در این تابلوهای خبری، مسیر جایگزین معرفی نمی شود بلکه با تعیین وضعیت ترافیک در بزرگراه های مختلف، رانندگان می توانند بر اساس مقصد نهایی خود، مسیر دیگری را برای ادامه حرکت خود انتخاب کنند .

صلوتی گفت: این تابلوهای خبری علاوه بر اطلاع رسانی در مورد مسیرهای دارای ترافیک سنگین، در زمان هایی که ترافیک وجود ندارد، در مورد مسائل ترافیکی نظیر ضرورت استفاده از کمربند ایمنی، رعایت سرعت مجاز، حرکت کردن بین خطوط و رعایت فاصله بین خودروها پیام رسانی می کنند .

مدیر بخش چراغ های راهنمایی شرکت کنترل ترافیک تهران افزود: ضمن نظر خواهی از مردم در مورد تاثیر نصب این تابلوها، مطالعات لازم در مورد تاثیر وجود این تابلوها در سطح بزرگراه ها با گرفتن آمارهایی از پلیس راهنمایی و رانندگی نظیر میزان استفاده از کمربند ایمنی صورت می گیرد تا به کیفیت بهتر این برنامه کمک شود.