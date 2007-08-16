کاهش زمان تردد یک اصل مهم اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محمد پژمان شهردار مشهد ظهر امروز در بازدید از سازمان حمل و نقل و ترافیک در جمع مدیران این سازمان گفت: تغییر نگرش در شهروندان را به جهت نوع رانندگی و رعایت قوانین و مقررات موضوع آموزش شهروندان را یک امر حیاتی برای تحقق این هدف بر شمرد .

وی افزود: با جریمه و تجهیزات حمل و نقل نمیتوان در شهروندان تغییر نگرش ایجاد کرد .

پژمان این امر را با آموزش به ویژه صدا و سیما و مطبوعات دست یافتنی دانست و اظهار داشت: با آموزش می توان معضلات اجتماعی در شهرها را به حداقل ممکن رساند.

وی با تاکید بر رعایت مسائل ایمنی جهت عابرین پیاده، محل های عبور از متولیان خواست تا با این موضوع انسانی توجه ویژه ای داشته باشند.

شهردار مشهد افزود : تاکنون بیش از 13 شهرداری منطقه و 9 سازمان وابسته به شهرداری را مورد بازدید قرار داده است .