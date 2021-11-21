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۳۰ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۳۹

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گلایه نماینده بجنورد از تبعیض دولت بین استان‌های زلزله‌زده

گلایه نماینده بجنورد از تبعیض دولت بین استان‌های زلزله‌زده

بجنورد- نماینده بجنورد در مجلس با انتقاد از کم توجهی دولت به مناطق زلزله زده خراسان شمالی، گفت: شاهد تبعیض و بی عدالتی در ارائه امکانات و خدمات و حضور مسئولان در مناطق آسیب دیده هستیم.

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به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح یک شنبه در آئین بهره برداری از ۱۴۳ واحد زلزله زده خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: چرا با وقوع یک زلزله، چهره‌های ملی به برخی استان‌ها می‌روند اما در برخی استان‌ها حاضر نمی‌شوند؟

نماینده بجنورد در مجلس گفت: حضور مسئولان با افزایش اعتبارات همراه خواهد بود و در این مسئله جوابی به مردم نداریم بدهیم.

وی افزود: نگران تبعیض بین استان‌ها هستیم؛ در برخی استان‌ها پس از زلزله نهاده دامی توزیع می‌شود اما در خراسان شمالی این اتفاق رقم نخورده است.

پاکمهر گفت: در سایر استان‌های زلزله زده بازسازی پس از یک ماه آغاز شده اما در خراسان شمالی این مسئله ۲ ماه تأخیر داشت.

این نماینده گفت: چرا باید بنیاد برکت برای برخی روستاهای زلزله زده مدرسه بسازد اما این اقدامات در خراسان شمالی صورت نگیرد؟

کد مطلب 5357040

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