به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد پاکمهر صبح یک شنبه در آئین بهره برداری از ۱۴۳ واحد زلزله زده خراسان شمالی که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: چرا با وقوع یک زلزله، چهرههای ملی به برخی استانها میروند اما در برخی استانها حاضر نمیشوند؟
نماینده بجنورد در مجلس گفت: حضور مسئولان با افزایش اعتبارات همراه خواهد بود و در این مسئله جوابی به مردم نداریم بدهیم.
وی افزود: نگران تبعیض بین استانها هستیم؛ در برخی استانها پس از زلزله نهاده دامی توزیع میشود اما در خراسان شمالی این اتفاق رقم نخورده است.
پاکمهر گفت: در سایر استانهای زلزله زده بازسازی پس از یک ماه آغاز شده اما در خراسان شمالی این مسئله ۲ ماه تأخیر داشت.
این نماینده گفت: چرا باید بنیاد برکت برای برخی روستاهای زلزله زده مدرسه بسازد اما این اقدامات در خراسان شمالی صورت نگیرد؟
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