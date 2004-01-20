مبارك ، شارون را به مذاكره با اسد دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، حسني مبارك رئيس جمهور مصرامروز درنشستي با اصحاب فكر،انديشه و روزنامه نگاران مصري گفت: پيامي را به شارون نخست وزير اسراييل ارسال كرده و در آن از وي خواسته است تا مذاكرات را با سوريه آغاز كند.
وي در اين نامه همچنين از شارون خواسته است تا به محاصره ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پايان دهد و با وي به عنوان نماينده ملت فلسطين به تعامل بپردازد.
گفتني است پيش از اين آريل شارون نخست وزير اسراييل درباره هرگونه مذاكرات با سوريه به نمايندگان كنيست ( پارلمان ) اسراييل هشدار داده بود .
حسني مبارك رئيس جمهور مصر با ارسال نامه اي از آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي خواست تا مذاكرات را با سوريه آغاز كند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، حسني مبارك رئيس جمهور مصرامروز درنشستي با اصحاب فكر،انديشه و روزنامه نگاران مصري گفت: پيامي را به شارون نخست وزير اسراييل ارسال كرده و در آن از وي خواسته است تا مذاكرات را با سوريه آغاز كند.
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