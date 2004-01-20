مبارك ، شارون را به مذاكره با اسد دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازشبكه خبري الجزيره، حسني مبارك رئيس جمهور مصرامروز درنشستي با اصحاب فكر،انديشه و روزنامه نگاران مصري گفت: پيامي را به شارون نخست وزير اسراييل ارسال كرده و در آن از وي خواسته است تا مذاكرات را با سوريه آغاز كند.

وي در اين نامه همچنين از شارون خواسته است تا به محاصره ياسرعرفات رئيس تشكيلات خودگردان فلسطين پايان دهد و با وي به عنوان نماينده ملت فلسطين به تعامل بپردازد.

گفتني است پيش از اين آريل شارون نخست وزير اسراييل درباره هرگونه مذاكرات با سوريه به نمايندگان كنيست ( پارلمان ) اسراييل هشدار داده بود .