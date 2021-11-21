نقش آفرینی بسیج در استان سمنان/ حامی مطمئن و همیشگی مردم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: بسیج مظهر و تعبیر این گزاره است که «اگر کارها به دست مردم سپرده شود بهترین نتایج را شاهد خواهیم بود» و امروز، همزمان با هفته بسیج شاید بهترین زمان باشد که به نقش آفرینی این نهاد خدایی و انقلابی در سطح استان سمنان نگاهی بیندازیم. نهاد مردمی که همیشه در بزنگاه‌های مهم فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی حضور سرشار از برکتی داشته است.

خیلی زود هسته‌های بسیج مردمی پس از صدور فرمان تاریخی امام خمینی (ره) در استان سمنان نیز شکل گرفت و سمنان و شاهرود و سپس دیگر شهرستان‌های استان سمنان میزبان خیل عظیم مردم در کمیته‌های انقلاب و سپس بسیج ۲۰ میلیونی بود که برای ثبت نام آمده بودند و نخستین زمزمه‌های بسیج در گوش شهرهای استان پیچید.

شکل‌گیری هسته‌های اولیه

آموزش‌های بسیج در کنار معارف اسلامی و انقلابی آنقدر جذابیت داشت که خیلی زود تعداد اعضای بسیج استان سمنان سه و بعد از آن چهار رقمی شود بسیجیانی که در کنار ارگان‌هایی مانند جهاد و سپاه تازه تأسیس پیش از جنگ در دو مقطع حساس نخست جنگ گنبد و حوادث کردستان و سپس سازندگی و اعزام به روستاهای محروم منطقه بی ارجمند و کوه زر دامغان و… نقشی حساس بر قاب تاریخ دیار قومس زدند.

ساعت ۱۴ و ۱۰ دقیقه دوشنبه سی و یکم شهریورماه ۵۹ که نخستین بمب‌های صدامیان بر باند فرودگاه مهرآباد رسید خبر از بمباران دزفول و سپس پایگاه نوژه همدان و… به شاهرود هم رسید مردم علی رغم اینکه ساماندهی خاصی نداشتند مساجد را محور قرار دادند و خیلی زود به فکر آموزش رزمی و دفاعی مردم پرداختند آنجا بود که مسجدها خانه اول بسیجیان و رزمندگان استان سمنان شد.

سید محمد رضا حسینی یکی از همین جوانان دیروز و موی سپیدان امروز به خبرنگار مهر، می‌گوید: چهار روز از جنگ نگذشته بود که عازم مدرسه قلعه شدیم آن زمان با دوستی به نام سید حسینی به آبشار شاهرود رفتیم و آموزش باز و بسته کردن کلاشنیکوف که به اشتباه البته آن را کلاشینکف می‌گوئیم، را دیدیم هم دوره ما شهید محمد رضا سلمانی بود که در کلاس احکام دقیقاً کنار من می‌نشست. به خاطر دارم که صف جمع، رژه‌های ابتدایی حتی پریدن از حلقه آتش جلوی سپاه شاهرود برای نشان دادن روحیه مردم در جنگ تا سال‌های ۶۱ و حتی ۶۲ ادامه داشت.

بسیج نوپا در استان سمنان اما یکباره وارد نقشی حیاتی شد آن هم دفاع مقدس از کیان سرزمین ایران اسلامی آنطور که حجت‌الاسلام دیباجی نمایندگی ولی فقیه در سپاه استان سمنان چندی پیش در گفتگویی بیان داشت: پیش از شکل‌گیری تیپ قائم آل محمد استان سمنان رزمندگان استان سمنان زیرمجموعه لشکر ۲۱ امام رضا (ع) خراسان بودند که فرماندهی آن به عهده سردار قاآنی بود و بعدها با تشکیل تیپ قائم (عج) رزمندگان سپاه استان سمنان خود مستقل شدند.

روحیه بسیجی و جهادی

خاطره محمود نظری از رزمندگان استان سمنان نیز درباره بسیج و شکل‌گیری آموزش‌های پیش از اعزام به جبهه در سال ۶۰ شنیدنی است که به خبرنگار مهر، می‌گوید: مدتی از نشستن سر کلاس درس نمی‌گذشت که دوستم رضا سرچاهی با ماشین و پشت بلندگو در خیابان‌ها اعلام می‌کرد که بسیج برای اعزام به جبهه ثبت نام می‌کند من سریع به اعزام نیروی شاهرود در بسیج (آبشار فعلی) رفتم اما به خاطر عملیات سختی که گردان برای آن اعزام می‌شد افراد کم سن و سال را ثبت نام نمی‌کردند و من هم جز آن افراد بودم گردان اعزام شد و برادرم فرهاد (که بعداً فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ شد) با آنها اعزام شد خیلی ناراحت بودم به هر دری زدم که اسم من را بنویسند اما فایده‌ای نداشت.

نظری می‌گوید: بعد از دو هفته از اعزام گردان کربلا دوباره اعلام کردند که برای تکمیل گردان و پیوستن به گردان کربلا ثبت نام می‌کنند روز اعزام فرا رسید من بدون اینکه چیزی به پدر مادرم بگویم کوله پشتی را جمع کردم و به طرف اعزام نیرو به راه افتادم در بین راه پدرم من رادید، گفت با این کوله کجا می‌خواهی بروی؟ من با ترس و لرز گفتم هیچ جا اما پدرم فهمید و تا آمد من رو بگیرد از دستش فرار کردم و خودم را به اتوبوسی که ثبت نام شده‌ها سوار بر آن بودند رساندم و بدون اینکه مسئولان اعزام نیرو من را ببینند بدون ثبت نام به داخل اتوبوس رفتم و با همکاری دوست بسیار خوبم منصور شیخ کبیر در عقب اتوبوس زیر صندلی پنهان شدم نفر به نفر اسم‌ها را صدا زدند و سوار بر اتوبوس شدند و بعد به راه افتادیم.

وی می‌افزاید: چند کیلومتری از شهر دور نشده بودیم که اتوبوس ایستاد مثل اینکه کسی حضور من را به گوش فرماندهان رسانده بودند یکی از آنها به داخل اتوبوس آمد و اسمم را صدا زد با ناراحتی بیرون آمدم و التماس و درخواست کردم که من را پیاده نکنند آنها گفتند بدون ثبت نام نباید سوار می‌شدم اشک‌هایم سرازیر شد وبا پا در میانی شهید حسین رنجبر و دو سه نفر از دوستان دیگرم اسم من را نوشتند و در تاریخ ۲۷ شهریورماه ۶۱ به تهران رفتم تا در نهایت به جبهه اعزام شدم.

تصویر محمود نظری سوار بر اتوبوس برای اعزام به جبهه مرتبط با خاطره‌ای که بیان شد

نقش آفرینی بسیجیان در تاریخ استان سمنان

بسیجی‌ها چنین روحیه‌ای داشتند و امروز نیز چنین است استان سمنان استانی است که به گفته فرمانده سپاهش ۴۰ هزار رزمنده داشته و امروز یک چهارم جمعیتش افتخار بسیجی بودن دارند بسیج امروز اما رویکرد خود را با توجه به جنگ اقتصادی که ملت ایران اسلامی با آن روبرو هستند به سمت اقتصاد و معیشت مردم تغییر داده و در کنار صلابت دفاعی و عقیدتی به امور عمرانی و اقتصادی نیز می‌پردازد. سردار حمید دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه استان سمنان با داشتن این تعداد رزمنده آن هم زمانی که جمعیتش یک سوم امروز بود در زمره سه استان شاخص کشور محسوب می‌شد و این شاخص از لحاظ تعداد شهید نیز محقق شد.

دامغانی با بیان اینکه در استان سمنان ۱۲۵ خانواده دارای دو شهید و پنج خانواده دارای سه شهید وجود دارد که نشان از اخلاص و تفکر بسیجی در استان دارد، ابراز داشت: استان سمنان با تقدیم سه هزار شهید که بخش اعظم آنها در زمره بسیجیان و نیروهای مردمی اعزامی به جبهه بودند نقش آفرینی ویژه‌ای در انقلاب اسلامی داشت.

وی درباره نقش آفرینی بسیجیان در روزگار کنونی نیز با بیان اینکه یکی از مهمترین اقدامات جهادگران استان اجرای ۹ میلیارد تومان پروژه زیرساختی مهم در سطح استان است، افزود: این طرح‌ها با هدف خدمت رسانی به مردم و محرومیت زدایی به خصوص در روستاهای محروم استان سمنان انجام می‌شود همچنین باید گفت در سطح استان چهار هزار و ۴۷۷ شغل به همت اقدامات جهادگران ایجاد که غالب آنها در روستاهای محروم و کمتر توسعه یافته با هدف ارتقای ماندگاری روستاییان و توانمند سازی خانوار روستایی ایجاد شده است.

رزمایش خدمت رسانی به مردم محروم

فرمانده سپاه استان سمنان با بیان اینکه در دوران کرونا و در رزمایش مواسات و همدلی مومنانه توسط بسیجیان ۳۳۵ هزار پرس غذای گرم بین نیازمندان و محرومان جامعه در شهرها و روستاهای استان توزیع شد که اقدامی بزرگ و در خور توجه محسوب می‌شود، گفت: بیش از یک هزار جهیزیه بین نوعروسان در مناطق محروم و بین خانواده‌های نیازمند در شرف ازدواج فرزندانشان توزیع شد تا بسیج در کمک به خانواده‌های نوپا نیز کمک شایانی داشته باشد.

دامغانی از راه اندازی مراکز نگهداری از بیماران کرونایی و کمک به کادر درمان نیز به مثابه یکی از خدمت بسیج یاد کرد و گفت: جهادگران استان در قالب بسیج اصناف، مهندسان و… که قرارگاه کمک به اقتصاد و واحدهای تولیدی را نیز راه اندازی کردند در این چند ماه اخیر فقط توانسته‌اند بیش از دو هزار و ۵۰۰ شغل را تثبیت و جلوی از بین رفتن آنها را بگیرند.

وی افزود: رزمایش بزرگ اقتدار جهادگران بسیج از دیروز بیست و نهم آبان ماه ۱۴۰۰ به صورت متمرکز به مناسبت هفته بسیج با مشارکت یک هزار نفر نیروی بسیجی و جهادگر از بسیج اصناف مختلف به میزبانی روستاهای محروم سمنان آغاز به کار کرده و تا پایان هفته بسیج نیز ادامه خواهد داشت.

بسیج و رزمایش جهادگران در استان سمنان

رئیس بسیج سازندگی استان سمنان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه بسیج نقش آفرینی بسیاری در بخش‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، اجتماعی، درمانی و… داشته است، گفت: در دوران کرونا از ضدعفونی و توزیع اقلام بهداشتی و بسته‌های معیشتی تا اعزام به روستاهای محروم و مناطق کمتر توسعه یافته استان سمنان همگی از جمله اقداماتی بود که بسیجیان در سراسر استان صورت دادند تا مردم کمتر آلام مرتبط با جنگ اقتصادی و کرونا را حس کنند.

مهدی کاشفی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین برنامه‌های امسال هفته بسیج رزمایش بزرگ جهادگران استان سمنان همزمان با سراسر کشور است که روز گذشته با سخنرانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور آغاز به کار کرد و هم اکنون گروه‌های جهادی در مناطق مختلف استان نسبت به خدمت رسانی به مردم روستایی مبادرت ورزیده‌اند، بیان داشت: ۱۱۰ گروه جهادی در بخش‌های مختلف از توزیع بسته‌های معیشتی و لوازم التحریر تا پزشکی، عمرانی، مدرسه سازی و حتی مشاوره حقوقی و… با مشارکت بسیج اقشار مختلف مردم از جامعه پزشکان، حقوقدانان و… در این طرح بزرگ مشارکت دارند.

وی با بیان اینکه هم اکنون یک هزار بسیجی در سراسر استان در مناطق محروم حضور دارند، بیان کرد: در قالب این رزمایش ۷۲ پروژه عمرانی و اقتصادی نیز به همت جهادگران استان افتتاح می‌شود که بخشی از آن مرمت خانه‌های مردم در روستاهای محروم، خانه بهداشت، منابع آب، مدرسه سازی و… است و بخشی دیگر طرح‌هایی مانند دامداری و کشاورزی و… که به اشتغال جوانان روستاها منجر خواهد شد.

نقش آفرینی در اقتصاد

همانطور که ذکر شد بسیج در سال‌های اخیر تغییر رویکردی محسوس به سمت مسائل اقتصادی داشته است آنطور که فرمانده سپاه ناحیه شاهرود به خبرنگار مهر، می‌گوید: طرح ویژه ای توسط بسیجیان فعال در بسیج مهندسان و ادارات به صورت جهادی در شهرستان شاهرود اجرا شده که نام آن کلینیک صنعت یار است به عبارت دیگر این گروه جهادی متشکل از حقوقدانان، متخصصان اقتصادی، کارشناسان ادارات صنعت معدن و جهاد و… به کمک واحدهای تولیدی و صنعتی و کشاورزی می‌روند تا موانع تولید را برای آنها برطرف کنند.

سرهنگ محمد خوشقدم با بیان اینکه این اقدام برای نقش آفرینی مثبت بسیج در زمینه اقتصادی و به خصوص شاخص‌هایی مانند اشتغال صورت گرفته است، بیان کرد: افراد حاضر در این طرح بدون ریالی چشم داشت مالی به صورت رایگان وقت می‌گذارند تا تک تک مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی و کشاورزی و… در شهرستان شاهرود احصا و برای رفع آن برنامه‌ریزی شود همچنین تولیدگران مشکل دار شهرستان نیز می‌توانند با مراجعه به این گروه مشکلات خود را در میان بگذارند و جالب اینکه این طرح علی رغم اینکه همین چند ماه قبل راه اندازی شده توانست در همان دو ماه اول تشکیل، مشکلات ۳۰ واحد تولیدی را بین ۲۰ تا ۸۰ درصد کاهش دهد.

تفکر بسیجی راهگشا است

تفکر بسیجی راهگشا است این جمله‌ای است که امام جمعه شاهرود در دیدار بسیجیان همزمان با هفته بسیج اعلام کرد. تفکری که می‌تواند سبب شود تا مردم کارها را به دست بگیرند و اقتدار را به کشورشان هدیه دهند کشوری که امروز بر تارک آسمان فخر و افتخار قرار دارد. بسیج تفکری است که از دل آن تهرانی مقدم‌ها بر می‌آیند شهیدی که اهل همین استان بود و تفکرش ما را به جایی رساند که بتوانیم اقتدار را در صدر منطقه خاورمیانه داشته باشیم.

در پایان این گزارش به جمله امام جمعه شاهرود اشاره می‌کنیم با بیان اینکه که یکی از نخستین آزمون‌های دشوار بسیجیان در تاریخ انقلاب اسلامی دفاع مقدس بود که با تفکر شأن توانستند تحول عظیمی را در جنگ ایجاد کنند، گفت: به برکت بسیج و نیروهای مردمی بود که توانستیم در مقابل دشمنان تا بن دندان مسلح بایستیم تفکر بسیجی در هرکجا که وجود داشت سبب پیشرفت شد و امروز به آن افتخار می‌کنیم.

هفته بسیج فرصت خوبی است تا یکبار دیگر نقش آفرینی بسیج در این چهار دهه را با هم مرور کنیم فراز و نشیب‌هایی که در تاریخ انقلاب اسلامی ایران وجود داشت اما بسیج از همان ابتدا یک حامی مطمئن برای مردم بود مردمی که بسیج را از خودشان می‌دیدند و ابتکار آن روز امام خمینی (ره) امروز بیش از همیشه مورد افتخار مردم است.