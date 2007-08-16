رئیس جمهور به تهران بازگشت

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر ولایتی مشاور بین الملل مقام معظم رهبری، پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور، سید احمد موسوی معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور، شیخ الاسلامی رئیس دفتر رئیس جمهور و تنی چند از اعضای کابینه ، در فرودگاه مهرآباد تهران از دکتر احمدی نژاد استقبال کردند.

رئیس جمهور در فرودگاه دستاوردهای این سفر را در جمع خبرنگاران تشریح کرد.

خبرهای تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری کشورمان سه شنبه این هفته، سفر دوره‌ای خود را به کشورهای افغانستان، ترکمنستان و قرقیزستان آغاز کرد.

رئیس جمهوری کشورمان در آغاز سفر دوره ای خود به افغانستان رفت و در آنجا با حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان دیدار و در خصوص مسائل منطقه با همتای خود گفتگو کرد.

دکتر محمود احمدی نژاد بعد از سفر یکروزه خود به افغانستان، کابل را به مقصد عشق آباد، پایتخت ترکمنستان ترک کرد و در این سفر با "قربانقلی بردی محمد اوف" رئیس جمهور ترکمنستان دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهوری پس از دیدار از عشق آباد، ترکمنستان را به مقصد بیشکک ترک کرد، تا در اجلاس شانگهای شرکت نماید.

بر اساس این گزارش، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور کشورمان در سفر به بیشکک نیز، ضمن حضور در اجلاس رؤسای پیمان همکاری‌ های شانگهای، با رؤسای جمهور چین، تاجیکستان، قزاقستان دیدار و در خصوص مسائل منطقه بحث ‌و تبادل ‌نظر کرد.