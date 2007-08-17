به گزارش خبرنگار مهر، هالیوود ریپورتر اعلام کرد، در جشنواره امسال فیلم های جدید فیلمسازانی نامدار مانند سیدنی لومت، گاس ون سنت و برایان دی پالما نیز به نمایش در می آید.





صحنه‌ای از انیمیشن "پرسپولیس"

ریچارد پنا، رئیس انجمن فیلم مرکز لینکلن که 20 سال است ریاست کمیته انتخاب فیلم های جشنواره نیویورک را به عهده دارد، با اشاره به انتخاب نامعمول تعداد زیادی از فیلم های خوب آمریکایی برای جشنواره امسال گفت: "اغلب از اینکه می بینم فیلمسازان از این رسانه خلاق تر استفاده نمی کنند، حیرت زده می شوم، اما امسال سال فیلمسازانی است که پس از مدت ها بهترین کار خود را ارائه داده اند."پن به تریلر "پیش از آنکه شیطان بفهمد مرده ای" لومت و "آماده شده" دی پالما اشاره کرد که یک درام درباره جنگ عراق است. او گفت فیلم دوم "واقعا به یک بمب می ماند. تماشاگران از دیدن تصویری که این فیلم از نحوه رفتار با تعدادی از سربازان آمریکایی و آنچه بعضی از آنها انجام می دهند، ترسیم کرده، حیرت زده می شوند.""پارک پارانویایی" ون سنت برنده "جایزه ویژه 60 سالگی کن" و فیلم رومانیایی "4 ماه، 3 هفته و 2 روز" که نخل طلای جشنواره کن شصتم را از آن خود کرد، از دیگر فیلم های مطرحی هستند که برای نمایش در جشنواره فیلم نیویورک انتخاب شده اند. دو فیلم دیگر انتخاب شده نیز در کن نمایش داده شدند: درام خانوادگی و فرانسوی "پرواز بادکنک قرمز" هو هسیائو - هسین و فیلم فرانسوی "یک معشوقه قدیمی" کاترین بریا.به مناسبت بیست وپنجمین سال نمایش فیلم افسانه علمی "بلید رانر" ریدلی اسکات، نسخه جدید این فیلم با عنوان "بلید رانر: نسخه نهایی" برای اولین بار در آمریکای شمالی در جشنواره فیلم نیویورک نمایش داده می شود. این نسخه تا حدی متفاوت با نسخه ای است که در سال 1992 تحت عنوان "نسخه کارگردان" به بازار آمد.ازدیگر فیلم های مطرح انتخاب شده برای جشنواره امسال می توان به درام کره ای "آفتاب مخفی" لی چانگ ـ دونگ یکی دیگر از برندگان جشنواره کن، کمدی رومانتیک "مارگوت در عروسی" ساخته نوا بومبک، "یتیم خانه"، اولین فیلم بلند خوان آنتونیو بایونا فیلمساز اسپانیایی و مستند کمدی "آقای حرارت: پروژه دان ریکلز" جان لندیس اشاره کرد.انجمن فیلم مرکز لینکلن پیش از این فیلم "دارجلینگ لیمیتد" وس اندرسن را به عنوان فیلم افتتاحیه جشنواره فیلم نیویورک امسال انتخاب کرده بود که از 28 سپتامبر (پنج مهر) آغاز می شود و تا 14 اکتبر (22 مهر) ادامه دارد.فهرست کامل فیلم هایی که امسال در جشنواره فیلم نیویورک نمایش داده می شوند، به شرح زیر است:"4 ماه، 3 هفته و 2 روز"، کریستیان مونگیو، رومانی"بازیگران زن"، والریا برونی - تدشی، فرانسه"الکساندرا"، الکساندر سوکوروف، روسیه"تبر در اتاق زیر شیروانی"، اد پینکوس و لوسیا اسمال، آمریکا"پیش از آنکه شیطان بفهمد مرده ای" سیدنی لومت، آمریکا"بلید رانر: نسخه نهایی"، ریدلی اسکات، آمریکاCalle Santa Fe، کارمن کاستیلو، فرانسه"دارجلینگ لیمیتد"، وس اندرسن، آمریکا"زنگ شیرجه و پروانه"، جولین اشنیبل، فرانسه و آمریکاFados، کارلوس سائورا، اسپانیا و پرتغال"پرواز بادکنک قرمز"، هو هسیائو - هسین، فرانسه"دختر دو نیم شده"، کلود شابرول، فرانسهGo Go Tales، ابل فرارا، ایتالیا و آمریکا"هملت"، سون گید و هاینز شال، آلمان"من این کار را نکردم"، ماسایوکی سو، ژاپن"من اینجا نیستم"، تاد هینز، آمریکا"در شهر سیلویا"، خوزه لوئیس گورین، اسپانیا و فرانسه"اسب آهنین"، جان فورد، آمریکا"یک معشوقه قدیمی"، کاترین بریا، فرانسه"او را به بهشت بسپار"، جان ام. استال، آمریکا"مردی از لندن"، بلا تار، مجارستان، فرانسه و آلمان"مارگوت در عروسی"، نوا بومبک، آمریکا"زندگی زناشویی"، آیرا ساکس، آمریکا"آقای حرارت: پروژه دان ریکلز"، جان لندیس، آمریکا"پیرمردها کشوری ندارند"، جوئل و ایتن کوئن، آمریکا"یتیم خانه"، خوان آنتونیو بایونا، اسپانیا"آن سوی آینه: اجرای زنده باب دیلن در جشنواره نیوپورت فوک، 1965-1963"، مورای لرنر، آمریکا"پارک پارانویایی"، گاس ون سنت، آمریکا"پرسپولیس"، مرجانه ساتراپی و ونسان پارانو، فرانسه"آماده شده"، برایان دی پالما، آمریکا"عشق های آستری و سلادون"، اریک رومر، فرانسه"آفتاب مخفی"، لی چانگ ـ دونگ، کره"نور مخفی"، کارلوس روگاداس، مکزیک"تام پتی و دل شکن ها: تحقق یک رویا"، پیتر باگدانوویچ، آمریکا"دنیای تبهکاران"، جوزف فون استرنبرگ، آمریکا"بی فایده"، جیا ژانگ - که، هنگ کنگ