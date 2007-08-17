دکتر عین اله حسین زاده، متخصص بیماریهای دهان و دندان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سرطان‌های دهانی، یکی از 10 علت شایع مرگ و میر در دنیا به شمار می رود.

وی، سهم مردان در ابتلا به سرطان های دهانی را 4 و زنان را 2 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: آمار ابتلا به سرطان دهانی در کشورهای مختلف، متفاوت است اما افزایش آمار زنان سیگاری در سالهای اخیر، باعث کم شدن فاصله آمار مبتلایان به سرطان های دهانی در مردان و زنان گردیده است.

این متخصص بیماریهای دهان و دندان، بدون اشاره به آمار مبتلایان به سرطان های دهانی در ایران، تصریح کرد: در برخی کشورهای آسیایی، 50 درصد از مجموع مبتلایان به سرطان را، بدخیمی های دهانی تشکیل می دهد.

وی با اشاره به اینکه 95 درصد مبتلایان به سرطان های دهانی، مربوط به رده سنی بالای 40 سال است، افزود: میانگین سنی افراد مبتلا به این بیماری، 65 سال است.

حسین زاده ، مراجعه زودهنگام به متخصصین بیماریهای دهان و دندان را مورد تاکید قرار داد و گفت: افراد سیگاری بالای 40 سال بهتر است برای اطلاع از وضعیت بهداشت دهان و دندان خود، هر سه ماه یکبار به پزشک مراجعه کنند.