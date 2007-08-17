حسین کنعانی مقدم، دبیرسیاسی ائتلاف حزب الله، در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از برگزاری همایش ائتلاف بزرگ حزب الله در ماه آینده را ایجاد یک فضای سالم در میان احزاب کشور به خصوص در ایام انتخابات ذکرکرد و افزود: در این همایش منشور سیاسی، نظام نامه و میثاق نامه ائتلاف حزب الله نیز ارائه خواهد شد.

کنعانی مقدم، برنده اصلی برگزاری انتخابات پرشور و گسترده در کشور را مردم دانست و خاطر نشان کرد: دلسوزان نظام باید زمینه را برای برگزاری انتخابات هرچه گسترده تر با حضور همه احزاب سیاسی و مردم را فراهم آورند.

دبیر کل حزب سبز ایران اسلامی ادامه داد: احزاب سیاسی برای بیان مواضع خود نیازمند برگزاری دیدار صمیمی با مقام معظم رهبری هستند که در هیجدهمین همایش فصلی خانه احزاب با نوشتن نامه ای از سوی اعضای احزاب خواستار برگزاری این نشست شدیم.

کنعانی مقدم افزود: در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی، احزاب و تشکل های سیاسی باید پیش قدم شوند و در جهت وحدت سیاسی کشور دیداری با مقام معظم رهبری برگزار کرده و به بیان مواضع خود بپردازند.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری دیدار با رهبرانقلاب اسلامی خواست همه گروه های سیاسی برای تنظیم منشور سیاسی اتحاد ملی، پرداخت به عدالت سیاسی و استفاده از رهنمودهای ایشان با توجه به نزدیک شدن به ایام انتخابات است.