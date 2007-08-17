موسی قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: لایحه مجازات جایگزین حبس که از سوی قوه قضائیه ارائه شده دارای ضعف ها و ایرادات بسیاری است و متاسفانه در ارتباط با تهیه این لایحه نیز کارشناسی لازم صورت نگرفته است.

وی تصریح کرد: بررسی موارد تعیین شده در لایحه مجازات های جایگزین حبس نشان می دهد، مجازات پیش بینی شده به هیچ عنوان بازدارنده نیست.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: مجازات علاوه بر تنبه باید جنبه بازدازنده نیز داشته باشد.

قربانی اظهار داشت : دستگاه قضائی فقط به دنبال خالی کردن زندانها است در حالی که باید به مقوله تنبیه و بازدارندگی مجازات نیز توجه ویژه ای داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه باید بازنگری اساسی بر لایحه مجازات جایگزین صورت گیرد، افزود:با توجه به اینکه مسئولان دستگاه قضائی نسبت به استفاده از مجازات غیر حبس تاکیدات بسیاری دارند، انتظار می رفت ، لایحه ای جامع تر و بدون ایراد تقدیم مجلس می‌کردند.