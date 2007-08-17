سهمیه بنزین برای یک سفر معقول در راه است

حمید بقایی در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اختصاص بنزین ویژه سفر افزود: در حال انجام توافقات لازم در این زمینه با وزارت نفت هستیم و به طور حتم طی روزهای آینده تفاهم نامه امضا می شود.

وی خاطر نشان کرد : افرادی که تاکنون از ابتدای تابستان به سفر نرفته اند، با خیال راحت از اختصاص سهمیه بنزین می توانند تا پایان فصل به یک سفر بروند.

قائم مقام سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری تاکید کرد: البته سفری باید انتخاب کنند که کاملا معقول و معمولی باشد نه اینکه سفری طولانی که بنزین زیادی نیز مصرف کنند.