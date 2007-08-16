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۲۵ مرداد ۱۳۸۶، ۱۷:۱۹

شش نظامی پاکستان در انفجار بمب کشته و زخمی شدند

شش نظامی پاکستان در انفجار بمب کشته و زخمی شدند

منابع امنیتی پاکستان گزارش دادند که شش نظامی این کشور امروز بر اثر انفجار بمب در نزدیک مرز با افغانستان کشته یا زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، ژنرال وحید ارشاد سخنگوی ارتش پاکستان گفت که افراد مسلح یک بمب کنترل از راه دور را در مسیر گشتی ارتش پاکستان در شمال استان قبیله نشین وزیرستان در نزدیک مرز با افغانستان منفجر کردند که به کشته شدن دو نظامی منجر شد.

وی افزود : در این انفجار چهار نیروی ارتش پاکستان نیز زخمی شدند و نیروهای امنیتی در پی این حمله سپس شش فرد مسلح را دستگیر کردند.

سخنگوی ارتش پاکستان همچنین اعلام کرد که افراد مسلح با یک گشتی دیگر ارتش نیز در جنوب استان وزیرستان درگیر شدند، اما هنوز گزارشی درباره تلفات احتمالی این درگیری نرسیده است. استان وزیرستان در دوره اخیر شاهد تشدید حملات شبه نظامیان علیه ارتش پاکستان بوده است.

کد مطلب 535744

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